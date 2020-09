Vodnář je sice vodní znamení, ale charakterizují ho pevné postoje, i když až do vysokého věku je otevřený všem novinkám. Peníze pro něj nebývají důležité, ideální je, když má partnera, který mu ohlídá finance. Co můžete čekat od tohoto znamení podle horoskopu?

Vodnář 21. ledna – 18. února

Vládnoucí planeta: Uran

Živel: vzduch

Část těla: lýtka, oběhový a lymfatický systém

Květina: orchidej, zlatý déšť

Kámen: akvamarín, amazonit a všechny drahokamy modré a namodralé barvy

Základní charakteristika

I když je Vodnář vzdušné znamení, žádnou kolísavost od něj nečekejte. Má své názory a za těmi si stojí. Jeho myšlenkový vývoj bývá většinou velice zajímavý. Zatímco zamlada je to generační vůdce, který žene své vrstevníky na barikády, časem přichází na chuť klasickým a lety prověřeným hodnotám. Jedno trochu jedovaté německé úsloví je charakterizuje jako mladistvé revolucionáře, z nichž se později stávají dvorní radové. Astrologie má pro tuto proměnu celkem jasné vysvětlení: Podle starého rozdělení je vládcem Vodnáře stejně jako vládcem Kozoroha Saturn. A ten svého zrozence ke ctění tradic dostane, ať už se mu chce, nebo nechce. I ve věku, kdy se Vodnář dostává do stadia výše zmíněného dvorního rady, je však stále fascinován vším novým – zejména novou technikou. Pravý vodnářský dědeček má nejnovější model komunikačního nástroje, s vnoučaty hovoří přes sociální sítě a bezchybně obsluhuje svůj bankovní účet.

Vodnář je ve svém jednání originální ne proto, že by na sebe chtěl přitáhnout pozornost, ale proto, že to jinak neumí. Pozornost, kterou svým jednáním a svými názory budí, bere jako něco, co ho vlastně ani moc nezajímá. Je to příjemné, ale kdyby pozornost nebudil, jede si po své linii stejně. Vodnář nemá rád vyšlapané cestičky, z nichž se nesmí uhnout. Argument, že se to tak dělalo vždycky, a proto je to správné, ho spolehlivě nažhaví do bílého žáru. Je to totiž rozený vynálezce a objevitel nových cest (občas sice ve své práci připomíná průkopníka slepých uliček, ale i to má svá plus).

Jaký je muž narozený ve znamení Vodnáře?

Především jde o muže, se kterým nikdy nebude nuda. Občas vám sice může připadat nepraktický, občas zapomene na vaše narozeniny. Bude mít spoustu různorodých zájmů a kamarády, které budete buď milovat, nebo nesnášet. Když mu dopřejete nezávislost, dopřeje vám ji taky. Výsledkem bude vztah, v němž bude stále intenzivnější kamarádská složka a který bude stále silnější.

Žena narozená ve znamení Vodnáře?

Pokud máte představu, že se vám bude starat o domácnost a dohlížet, abyste měli denně čisté ponožky a vyžehlenou košili, na Vodnářku zapomeňte. Klidně vám řekne, že je stvořena k vyšším cílům. Žehlit a vařit bude jen tehdy, když bude chtít sama. Můžete si však být jistí, že vám poskytne podporu a pomůže vám se vším, do čeho se pustíte. Životní úspěch vás nemine. Ženy Vodnářky mívají doma velké muže – a ani ta vaše výjimkou nebude.

Vodnář a láska

Co se vztahů týče, je to s Vodnářem jednoduché. Sám svobodu miluje, a proto nikomu nedovolí, aby ho o ni připravil. Stejně tak ji však dopřává i svému životnímu druhovi. Kdo se k němu hodí:

Vodnář a děti: Jaké je toto znamení jako rodič?

Děti má Vodnář rád. Ty malé ho však většinou nezajímají. V ratolesti potřebuje mít parťáka, se kterým se může bavit opravdu na úrovni. O co problematičtější je jako otec, o to lépe však funguje jako dědeček. Tam pak nešetří časem, energií ani penězi. Kvůli vnoučatům vytáhne kolo a spolu s nimi vyrazí poznávat okolí. Zároveň se postará, aby každá cesta končila na nějakém zajímavém místě, kde se mladší generace dozví to, co se ve škole buď neučí, nebo se to rychle zapomene.

S majetkem je to v jeho případě celkem jednoduché. Vlastně ho vůbec nezajímá. Peníze potřebuje v podstatě jen na to, aby měl kde bydlet, čím se živit a za co si kupovat počítače a knihy. Po dovolených netouží. Když se ale rozhodne, že musí na vlastní oči vidět, jak vypadá Petra, město v poušti, nebo jiná podobná destinace, zcela určitě se tam dostane. Pokud se mu během života podaří vydělat nějaké peníze, musí mít partnera, který dohlédne, aby je neutratil nebo nerozdal přátelům, které hodlá podpořit.

Práce, majetek a peníze

Práci si Vodnář hledá většinou takovou, kde budou respektovat jeho svobodného ducha. Práce od–do ho nebaví. Opravdu nevidí důvod, proč sedět v práci, když ho nic nenapadá, a proč naopak odcházet ve chvíli, kdy mu jde všechno skvěle a kdy hlava nápady jen chrlí. Vodnáře většinou najdete tam, kde jsou potřeba dobré nápady, ale taky přesnost a dotažené detaily. Právě proto jsou to skvělí architekti, IT pracovníci nebo i pracovníci leteckého provozu.

Zdraví

Vodnáři si musí dávat pozor na krevní oběh. Pokud zjistí, že mají tendenci ke křečovým žilám, měli by uvažovat o léčbě nebo rovnou o operaci. Minimum, které pro sebe mohou udělat, jsou kompresní punčochy, které by měli nosit. Zároveň by se měli vyhýbat zaměstnání, kde se po většinu dne stojí. Hlídat by si měli i hladinu cholesterolu a krevní tlak. Pokud se fyzické aktivity týká, udělá jim dobře jakékoli cvičení na čerstvém vzduchu. Když pak po takové aktivitě vyrazí celá parta na pivo nebo na dvě deci, bude Vodnář naprosto spokojený. Udělal něco pro své zdraví a ještě má kolem i kamarády!

Slavné osobnosti ve znamení Vodnáře

Kdo dokázal využít potenciálu svého znamení a stal se slavným? Tady najdete zajímavé, inspirativní osobností ve znamení Vodnáře: