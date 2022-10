Volná láska, provokace a LSD: Jaká byla éra hippies ukončená krvavou tečkou?

Typický pro hipíky byl oblíbený VW Transporter neboli „dodávka“ německé automobilky Volkswagen, která vzhledem a tvarem vycházela z původního modelu brouka. Auta hipísákům sloužila jako umělecký prostor k vyjádření svých myšlenek a názorů. Tehdejší model T1 byl exportován ve velkém počtu do dalších zemí včetně USA a získal množství přezdívek. Květinové děti v USA mu říkaly hippie mobile, combie nebo love machine of delikt čili stroj lásky a rozkoše.

Hippies u nás versus komunismus

I když se o to tehdejší režim usilovně snažil, hnutí „mániček“, jak se mužům s dlouhými vlasy tehdy nelichotivě přezdívalo, se zdaleka netýkalo jen západního světa. Zejména v našich končinách měli lidé podstatný důvod k protestům a revoltě. Nošením dlouhých vlasů vzdorovali totalitnímu režimu. Pokud si ale někdo troufl na účes „máničky“, mohl být za to přísně potrestán. Ve školách dostávali takoví odvážlivci přísné tresty v podobě zhoršené známky z chování, o poznámkách v žákovské nemluvě, často hrozil i vyhazov ze školy. Kromě toho hrozilo, že se muži nosící dlouhou kštici ocitnou na seznamu tzv. závadové mládeže s negativním společenským chováním. Komunisté považovali takzvané vlasatce za škodlivé pro společnost, takže organizovali různé kampaně pro jejich „vymýcení“ ze společnosti.

Českoslovenští hippies vyznávali převážně underground, vyjadřovali odpor vůči Sovětskému svazu a soudobé společnosti. Hipíci u nás si kladli především za cíl vyhnout se povinné základní vojenské službě, navíc si dovolili poslouchat zakázané zahraniční zpěváky a umělce. K jejich hlavním představitelům patřili Karel Kryl nebo kapela The Plastic People of the Universe. Symbolem českého hippie stylu je i dodnes proslulá Lennonova zeď v Praze, kde lidé projevovali nesouhlas s totalitním režimem. Písně kapely The Beatles a zpěváka Johna Lennona patřily mezi pomyslné beatové hymny tehdejších vlasáčů.