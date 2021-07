Vůně babiččiných koláčů: Lahůdky se sezónním ovocem

Co by to bylo za léto, kdyby z trouby nevonělo ovoce? Nechte se zlákat i vy a pusťte se s námi do pečení!

Sypaný koláč s tvarohem a ovocem 12–16 porcí, příprava: 25 minut + pečení 3 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek krupicového cukru, 1 kypřicí prášek do pečiva, 3 vaničky tvarohu (po 250 g), 3 vejce, 1 hrnek moučkového cukru, 200 g másla, 300 g směsi drobného ovoce (borůvky, rybíz, malé ostružiny) Polohrubou mouku smíchejte s krupicovým cukrem a kypřicím práškem do pečiva. Tvaroh rozšlehejte s vejci a moučkovým cukrem. Hranatý plech vymažte silnou vrstvou másla (spotřebujete ho téměř polovinu). Na máslo nasypte polovinu moučné směsi, rozetřete na ni tvaroh a do něj lehce vmáčkněte ovoce. Posypte zbytkem moučné směsi. Nahoru rozložte plátky zbylého másla a pečte v troubě vyhřáté na 170 °C, dokud koláč nezezlátne. Krájejte, až zcela vychladne. Tady na videu najdete recept na jahodovou bublaninu:

Nepečený koláč se sýrem a malinami 12–16 porcí, příprava: 35 minut + tuhnutí 100 g loupaných mandlí, 200 g jemných vanilkových sušenek, 125 g másla NÁPLŇ: 6 plátků želatiny, 50 ml vody, 1 lžička citronové šťávy, 250 g krémového sýra typu Philadelphia, 250 g jogurtu řeckého typu, 50 g moučkového cukru, 1 lžička vanilkového extraktu, 1 lžička citronové kůry, 500 g malin Mandle v robotu rozmixujte na moučku. Přisypte rozdrobené sušenky a společně mixujte najemno. Přidejte na kostičky nakrájené máslo a znovu mixujte, až vznikne mazlavější těsto. Rozprostřete ho do koláčové formy o průměru 26 cm. Uhlaďte, zvedněte okraj a dejte chladit do ledničky. Želatinu namočte do kastrolu s vodou s citronovou šťávou a nechte asi 10 minut bobtnat. Mezitím dejte do mísy krémový sýr, jogurt, moučkový cukr, vanilkový extrakt a citronovou kůru, vše vyšlehejte. Želatinu v tekutině zahřejte a rozmíchejte. Za stálého míchání ji vlijte do sýrové hmoty a prošlehejte. Krém rozprostřete na vychlazený korpus a nechte ztuhnout v ledničce (asi 4 hodiny). Ozdobte malinami a zlehka pocukrujte.

Křehký koláč s blumami 12–16 porcí, příprava: 45 minut + pečení 400 g blum (také broskve, nektarinky nebo směs), 50 g krupicového cukru, 2 kousky celé skořice, 150 g marcipánu, 2 lžíce rybízové marmelády KŘEHKÉ TĚSTO: 250 g hladké mouky, 25 g moučkového cukru, špetka soli, 1 žloutek, 1 lžíce vody, 150 g másla Prosejte mouku s cukrem a solí. Žloutek rozmíchejte ve studené vodě a vlijte do mouky s cukrem. Pak přidejte na kostičky nakrájené studené tuhé máslo. Zapracujte ho vidličkou a pak rychle vypracujte hladké těsto. Zabalte ho do fólie a nechte 30 minut odpočinout v ledničce. Blumy rozpulte a zbavte pecek. Promíchejte je s cukrem a skořicí a nechte 30 minut rozležet. Těsto rozválejte na kruh, okraje zvedněte nahoru. Marcipán rozválejte na menší kruh než těsto a položte ho na něj. Na kruh marcipánu naskládejte blumy a lehce je vmáčkněte do korpusu. Pečte v troubě vyhřáté na 200 °C asi 25 minut. Až koláč vychladne, mírně zahřejte marmeládu a potřete povrch ovoce.

Bublanina s ostružinami 12–16 porcí, příprava: 40 minut + pečení 200 g polohrubé mouky, 100 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva, špetka soli, 4 vejce, 150 g jemného krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, 250 ml smetany 33%, 2 lžíce zakysané smetany, 500 g ostružin, máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy Polohrubou a hladkou mouku prosejte do mísy spolu s kypřicím práškem a solí. Promíchejte. Vejce vyšlehejte s oběma cukry do pěny. Pak všlehejte smetanu a přimíchejte mouku. Nakonec vmíchejte zakysanou smetanu. Pekáč vytřete máslem a vysypte hrubou moukou. Těsto do něj rovnoměrně rozprostřete, posypte ostružinami a 40–45 minut pečte v troubě při 180 °C. Bublaninu před podáváním pocukrujte.