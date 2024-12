Vánoční vůně aneb Co víte o purpuře a františku?

Line se aktuálně vaším domovem specifická vůně, která je pro Vánoce typická, a hlavně voní opravdu jen jedno období v roce?

Purpura na plotně…

Směs se nejlépe rozvoní zahříváním. Nikdy by neměla přijít do kontaktu s ohněm, to se pak spálí a opravdu zapáchá – a hlavně silně zakouří domov. Purpura je vlastně mix levandule, heřmánku, máty, šalvěje, mateřídoušky, bobkového listu, dobromysli, badyánu, fenyklu, skořice i pomerančové kůry a dalších. Můžete si ji namíchat i doma. Obstarejte si oblíbené bylinky, sáhněte po koření, které máte, anebo dokupte to, které vám nejvíce voní. Poté vše smíchejte a rozdrťte – na to se hodí třeba mixér nebo hmoždíř. Někdo přidává i směs voňavého čaje. Zakápněte olejíčkem a umístěte do uzavřené nádoby. Postupně odebírejte a zahřívejte. Jestli máte doma aromalampu, použijte ji.

Do františků se raději nepouštějte

Výroba černočerných drobných kuželů určitě není pro laiky. Žádá si jisté znalosti. Původně se vonné františky vyráběly z páleného dřevěného uhlí. Dnes se používá namleté kadidlo, pryskyřice, rozemleté dřevěné uhlí – v našich končinách je velmi oblíbené drcené lipové dřevo. Smícháním vznikne těsto podobné tomu na přípravu cukroví – vosích hnízd. Speciálními kleštěmi se vymačkávají homolky, které pak putují na sušení.

Možná jste netušili, že… Kromě koření a bylinek se do purpury přimíchávají také piliny či dokonce dřevěné třísky.

Kdysi purpura sloužila jako dezinfekční prostředek – vykuřovaly se s ní prostory plné virů a bacilů. Následně se využívala i jako součást aromaterapie.

Zapalování vonných františků je tradice stará více než 300 let. Zvyk pochází z česko-německého pohraničí, hlavně z Krušnohoří.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 12/24"

