Chcete si upéct výborný čerstvý chleba, ale nechcete hned pořizovat domácí pekárnu? Nemusíte. Máme pro vás tip na jednoduchý, chutný a v obyčejné troubě upečený chleba i několik dalších užitečných rad. V naší sekci domácí pekárny pak najdete recepty na křupavé rohlíčky i domácí kvásek z žitné mouky.

Chleba z trouby

Přiznávám se, že patřím mezi novodobé blázny, kteří si doma pečou svůj vlastní chleba. Nepeču s železnou pravidelností, občas pečivo koupím, nemučím muže ani dítko celozrnným bochníkem plným nejrůznějších semínek a nemám pekárnu na chleba. Přesto je můj chleba rychlý a jednoduchý, zdravý i chutný, s křupavou kůrkou a křížkem na „bříšku“ po vzoru našich babiček.

Z jedné dávky peču dva malé bochníčky, krájím z nich hutné krajíčky a čerstvé je snídám pouze posolené, nenamazané a zapíjím je obilnou kávou s mlékem. Při takové snídani plně chápu naše předky, že jim chlebová snídaně úplně stačila a nasytila je, zvlášť když si cestou na pole utrhli ze stromu pár voňavých jablíček k svačině.

Co potřebujete

2 hrnky hladké pšeničné mouky

3 hrnky jemně mleté tmavé žitné mouky

2 hrnky vlažné vody

půl hrnku vlažného mléka

kostku droždí (42 g)

lžíci medu nebo cukru

3 lžičky soli

3 lžičky drceného kmínu

Samozřejmě lze do této chlebové směsi přimíchat jakýkoliv „ptačí zob“ – pomleté lněné semínko, sezam, slunečnicové semínko apod. Pokud chcete mít chleba v BIO kvalitě, kupujte BIO mouku.

Pracovní postup

Do velké mísy nasypte mouku, kmín, sůl a směs promíchejte. Do hrnku s vlažným mlékem (půl hrnku mléka!) rozdrolte kostičku droždí, přidejte cukr a promíchejte. Droždím vonící tekutinu dejte na teplé místo a vyčkejte zhruba půl hodiny, až kvasinky začnou pracovat. Jakmile kvásek naplní hrnek po okraj, vlijte jej do mísy s moukou, promíchejte a přidejte dva hrnky vody o stejném objemu, jako byly hrnky s moukou.

Těsto propracujte v míse vařečkou, pak rukama a nakonec jej vyklopte na vál. Bezvadný je silikonový vál, který se skvěle myje, nezabírá místo v kuchyni. Rukama se s budoucími chleby pomazlete tak, až se těsto nelepí. Lze přidat trochu vody či poprášit lehce moukou. Vláčnou kouli chlebově voňavého těsta rozpulte, vytvořte dva fešné bochníčky. Ty nechte vykynout na teplejším místě, pod čistou utěrkou, klidně rovnou na plechu s pečicím papírem (nic nevymazávejte). Nebojte, ruční práce s těstem vám zabere necelých 5 minut!

Do trouby s ním!

Až vám bochníčky nakynou tak, že budou zhruba dvakrát tak velké, udělejte jim na kulaté „bříško“ nožem křížek (požehnání) a šoupněte je do trouby. Horkovzdušnou i normální troubu dávám zhruba na 2 minutky na maximum, poté na 100 ⁰C. Chleby během pečení 2x až 3x pomažu slanou vodou. Malé bochníčky peču dozlatova, cca 30–35 minut. Chleba je upečen tehdy, je-li jeho zvuk po poklepání na spodní stranu dutý.

Oba žhavé fešáky potřete po vyjmutí z trouby trochou mléka a nechte vychladnout. Čerstvý chleba je samozřejmě nejlepší s kvalitním máslem a solí. Přípravu svého prvního chleba budete pravděpodobně velmi prožívat a možná vám vše bude připadat složité. S rostoucím počtem upečených bochníků si však budete umět vše lépe naplánovat a pecny budou do trouby i z trouby lítat, aniž to zbytek rodiny zaznamená.

Domácí pekárny

Na webu Dáma.cz máme celou sekci domácí pekárny. Tady máte desítky receptů uživatelů, rad i diskuse. Například jedna naše čtenářka dává droždí zamrazit. Její trik najdete ZDE. Domácí pekárny pak najdete ZDE.

V této sekci se těší velké oblibě například domácí recept na rohlíky. Najdete ho ZDE

Domácí housky pak tady

Oblíbený je i recept na bílý kmínový chleba. Najdete ho ZDE

Chtěli byste si upéct kváskový chleba, ale nechcete ho teď někde shánět? Domácí kvásek z žitné mouky si můžete vyrobit sami. Tady je recept.