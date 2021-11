Vycestujte, dokud to jde: 5 míst, která si zamilujete v podzimním Tyrolsku

Glurns/Glorenza

Nedaleko lázeňského Merana na horním konci údolí Venosta – až pojedete zpátky do Česka okruhem přes Landeck a německý Fehrnpass – leží nejmenší město na světě. Aspoň tak to v půvabném Glurnsu na břehu řeky Adige/Etsch na starověké Via Claudia Augusta říkají. Malebné náměstí, uzoučké křivolaké uličky s arkádami, uzavřené a stále funkční hradby nebo hrázděný most jako by vás vedly procházkou do historie od roku 1304. A kolik lidí tu skutečně a trvale žije? Asi devět stovek.

Co navštívit?

Puni je jediná destilérka v celé Itálii, kde se rodí whisky. Založila ji rodina Ebenspergerova teprve v roce 2010, ale už brzy díky ní získala věhlas. Sídlí jen kousek za městskými hradbami a nabízí komentované prohlídky.

Kde se zabydlet/posedět?

Restaurant Flurin najdete ve věži ze 14. století, jedné z nejstarších a nejlépe zachovaných budov města, kde bydleli židovští bankéři či císař Maxmilián I. anebo tu bývalo vězení. Rodina Ortlerů zde nyní provozuje neformální restauraci a apartmánový penzion.