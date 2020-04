Vychází Moje psychologie na titulce s moderátorkou Danielou Písařovicovou

O tom, jak pandemie ovlivňuje život nejen osobní, ale především profesní, mluví promluvila pro květnové vydání časopisu Moje psychologie moderátorka Daniela Písařovicová. Zároveň na sebe prozradila i další věci, například jak sama sebe mnohem lépe poznala díky účasti ve StarDance, co se kdysi naučila v soutěži krásy a zúročuje to dodnes ve své práci nebo co je nejspíš za tím, že tak krásná a úspěšná žena jako je Daniela, je single.