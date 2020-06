Vychází nové číslo časopisu Moje psychologie na titulce s Kateřinou Hrachovcovou

Červencová Moje psychologie má jako hlavní leitmotiv radost – a kolem této emoce se točila řada témat napříč číslem. Snažili jsme se pátrat po tom, proč a jak se z našich životů vytrácí „obyčejná“ radost a zda existuje nějaký spolehlivý recept na to, jak z ní udělat zase nedílnou a samozřejmou součást našich všedních dní…

O tom, čím si dělá radost, jsme se bavili i s Kateřinou Kairou Hrachovcovou, která je na titulní stránce Mojí psychologie. Jsou to prý drobnosti, které ji těší a dokážou zvednout náladu – a ta ji neopouští navzdory tomu, že se během svého „nového“ života po rozvodu musela někdy docela složitě učit, jaké to je žít sama za sebe a překonávat překážky, které do té doby téměř nepoznala…

V článku Jak si ochočit radost se autorka Štěpánka Strouhalová zamýšlí nad filozofickým a psychologickým rozměrem a významem slova radost. Doporučuje také jednoduchou mentální metodu, s jejíž pomocí může jít radosti naproti každý.

Farářka, neuroložka se specializací na dětská vzácná onemocnění, kluk z dětského domova, který teď pomáhá ostatním dětem z „děcáků“ a neslyšící moderátorka: V rámci fotoprojektu představujeme na stránkách MP čtyři úžasné a inspirativní osobnosti, které navzdory svým náročným profesím i životům dokazují, že brát bytí s lehkostí a naučit se vnímat a stavět na zdánlivých maličkostech, je ta pravá cesta ke štěstí a spokojenosti. Autorka Barbora Šťastná se ve svém textu zaměřila na jeden z negativních dopadů pandemie – na zvyšující se spotřebu drog a alkoholu na celém světě.

Co je normální a kdy bychom už měli zpozornět? Jak na to, aby se z „nevinné“ sklenky vína nestala za čas závislost? Fenoménem ženského přátelství se zabývají hned dva články v čísle – jeden vás ujistí o tom, že na nalezení „nejlepší kámošky“ není nikdy pozdě a druhý vám prozradí, jaká jsou nepsaná Ptavdila ženského přátelství. Na návštěvu do svého „království“ uprostřed trendy pražské čtvrti vás pozve trenérka Veronika Benešová. Karlínský loft, který si zařídila v industriálním stylu, by prý za nic neopustila a nejradši v něm tráví chvíle spolu se svými přáteli. Anna Nosková se pozastavuje nad tím, v čem tkví tajemství, aby z dítěte vyrostla úspěšná, spokojená a sebevědomá osobnost.

Asi není nic nového, když vám prozradí, že ve výchově, ale zároveň vám prozradí, jak by taková výchova měla vypadat a proč jsou Američané v současné době okouzlení výchovným přístupem Esther Wojcicki, která je sama matkou tří dcer, celosvětově úspěšných a vlivných osobností. Charismatický a legendární psychiatr Radkin Honzák se v rozhovoru pro MP zabývá tématem smrti. Ale samozřejmě že zároveň i života, protože jak sám říká, jedno bez druhého neexistuje a oboje spolu souvisí více, než by si člověk myslel… Hlavní linkou Akt je již zmiňovaná radost.

Pomyslnou lehkost bytí jsme hledali např. prostřednictvím inspirativních a hloubavých „obyčejných“ otázek, které v každém mohou otevřít nečekané otázky, myšlenky i otevřít neznámé obzory. V dalším článku jsme se zabývali tím, do jaké míry je k radosti zapotřebí odvaha. Budete možná překvapeni, ale bez ní radost neexistuje! Jana Potužníková poukazuje na věc, která nám dost často umí zkazit i tu sebemenší radost ze života – a to na skutečnost, že často mnozí z nás nechávají dojít situace až do krajnosti a (zcela zbytečně) čekají na onu pověstnou poslední kapku…

A víte, kde se vlastně tvoří radost? Kde je pomyslná laboratoř štěstí v našem těle? Samozřejmě, v hlavě! Za emoce mohou naše hormony a hormonální pochody odehrávající se v mozku. Čím je můžeme podpořit? Dobrou náladu nám asi všem spolehlivě „zařídí“ výlety do přírody a cestování. Vypravte se s námi na několik atraktivních, a přitom ne zcela objevených míst v Česku. Např. na poutní cestu vedoucí z Blaníka na Říp, do východočeského areálu Kuks nebo na mariánskolázeňské miniatury… A na konec si nenechte ujít rozhovor se spisovatelkou Bárou Nesvadbovou, které vychází nová kniha, jejímž ústředním motivem je – jak jinak u Báry – láska a propletence vztahů. Kromě dalších článků nabízí červencová MP i řadu textů o módě a kosmetice a také aktuality z kulturního dění.

