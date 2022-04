Vychovávali vašeho partnera měkouši, či bachaři? Poznáte to z jeho chování

Rodič bachař

Bachař je prostě bachař, jeho děti se musí řídit přísnými pravidly. Při jejich porušení přicházejí tvrdé tresty. Výchova je spíše drilem a drezurou, v rodině bachaře zkrátka panuje absolutní autorita rodiče. Co to pak dělá s dětmi? „Děti vychované přílišným drilem si často vytvoří cyklus rezistentního životního stylu. Místo aby běžely rychleji a více spěchaly, zpomalí. Zadrhnou se a lelkují. Nesou si tento postoj do dospělosti…“ tvrdí manželský a rodinný psycholog a autor několika odborných knih Kevin Leman.

Proč jsme zlí na ty, které máme nejraději? Podívejte se na video: