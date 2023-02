Výhrůžky smrtí, přípitek krví i zrůdný vzhled: Přišly tyto hvězdy o rozum?

Sláva dokáže s někým pěkně zamávat. Na alkoholové excesy a některé výstřednosti jsme si už zvykly, patří to zkrátka k umělecké image. Zdá se, že to některé slavné ženy už ale přehánějí, až u nich panuje podezření, jestli se dočista nezbláznily.

Shakira: Zpívá, že zabije svého ex Populární zpěvačka se s partnerem Gerardem Piquém, s kterým má dva syny, rozešla loni v červnu. Dodnes se s tím ale evidentně nevyrovnala a nemůže ani zkousnout fakt, že je šťastný po boku jiné ženy. Nejprve se do obou pustila v singlu Out of Your League, pak si na balkon naproti domu své tchyně postavila figurínu čarodějnice a před pár dny na Instagramu sdílela video, v kterém vytírá podlahu a zpívá písničku o tom, že možná zabije svého ex a jeho přítelkyně bude další na řadě. Není divu, že někteří fanoušci začali mít obavy o její psychické zdraví. Jak vzal Piqué narážky od Shakiry? Podívejte se na video:

Madonna: Děsivá změna vzhledu Na výstřední image popové královny jsme si už dávno zvykly. Poslední dobou ale Madonna své fanoušky spíš děsí. Například prozradila, že do postele chodí vybavená vibrátorem z čtyřiadvacetikarátového zlata. Pikantní detaily z její ložnice jsou ale to nejmenší. Na Instagramu pobouřila fotkou odhalených obřích ňader nebo bizarním videem, v kterém se zjeví v upnutém korzetu a se zaběleným obočím, nebo jak stojí na čtyřech a předvádí, že olizuje psí misku. Fanoušci ji pak kvůli odulé tváři a podivnému líčení začali dokonce nazývat monstrem.

Briteny Spears: Zavolali na ni policii Po třinácti letech, kdy byl jejím opatrovníkem otec, vybojovala popová princezna loni na podzim u soudu svéprávnost. Znovu nabytou svobodu ale oslavovala velmi podivným způsobem, sociální sítě totiž doslova zavalila fotografiemi nahoře (a někdy i dole) bez. Nedávno ale začali mít o ní fanoušci opravdu strach a zavolali na ni dokonce policii, když za necelý rok totiž už posedmé zrušila Instagramový účet. Obavy v nich vyvolalo i nedávné video z restaurace, na němž se Britney chovala podivně a nesrozumitelně „blábolila". Zhroucení ale zpěvačka popřela a hájila se, že byla jen lehce opilá.

Cara Delevingne: Tunel á la vagína Modelka a herečka je všechno možné, jen ne nudná. A stejně výrazný je i její dům, který sama nazvala hernou pro dospělé. Jezdí tam třeba na koloběžce, hraje nahá na piano a má tam také tunel, který vypadá jako vagína. „Přemýšlím v něm, přicházím se tvořit. Tohle místo mě inspiruje," prohlásila krásná blondýnka, která budí pozornost také svou proměnlivou sexuální orientací nebo nedávným skandálem na letišti. Video, na kterém byla Cara zanedbaná a měla značné problémy s koordinací svých pohybů, vyvolalo velké obavy.

Lindsay Lohan: alkohol, drogy a opletačky se zákonem Známá herečka má za sebou velmi bouřlivý život, v kterém o alkoholové a drogové excesy i problémy se zákonem neměla nouzi. Když se po dlouhé odmlce objevila opět v centru dění, vypadalo to, že se konečně dala do pořádku a z rebelky dospěla v rozumnou ženu. Pozornost jen vzbuzovala vyžilým vzhledem a menší obavy o ni měli fanoušci v roce 2016, kdy se rozešla s pohledným snoubencem. Zlomené srdce léčila na Sardinii a na fotkách ukázala větší bříško. Její otec prohlásil, že je těhotná, na dovolené přitom kouřila jednu cigaretu za druhou. Ať už to bylo jakkoliv, dnes je herečka šťastná po boku bankéře, za kterého se provdala loni v červenci.