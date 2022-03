Vyjádřete podporu Ukrajině svým outfitem: 50 kousků v modré a žluté barvě

V dnešní nelehké době, kdy je hlavním tématem běžných dní válečný konflikt na Ukrajině, se většina našeho národa těsně semkla a snaží se všemi způsoby pomoct lidem trpícím pod útoky ruských vojsk. Věříme, že i vy jste si našla cestu, jak Ukrajinu podpořit. Chcete-li svůj postoj navíc vyjádřit viditelně, zkuste to prostřednictvím svého outfitu! Inspiraci najdete v galerii v úvodu článku.

Žlutá a modrá

Ruku na srdce, věděli jste ještě před měsícem, jak vypadá ukrajinská vlajka? Většina z nás asi ne. Teď už ale všichni víme, že ji tvoří modrá a žlutá barva. A ty se mohou stát základem outfitu, kterým jasně dáte najevo, jak moc se válka proti Ukrajině dotýká i vás. Nejdřív si pojďme ujasnit, co vlastně ukrajinská vlajka symbolizuje. Vlajku tvoří dva vodorovné pruhy, horní je modrý a dolní žlutý. Obě barvy se používaly už před příchodem křesťanství jako symbol Kyjevské Rusi. Modrá barva znamená nebe, hory, potoky a žlutá představuje zlatá pole. Po příchodu křesťanství byly obě barvy zakomponovány do církevní symboliky.

Jaké džíny se letos budou nejvíc nosit? Podívejte se na video:

I když se vám může zdát, že tyto dvě barvy se k sobě zdánlivě nehodí, opak je pravdou. Letošní jaro totiž přímo velí kombinovat zdánlivě nekombinovatelné. Dbejte na to, aby různě barevné plochy byly co největší. Měly by být vyrovnané a žádná by neměla převažovat, aby se ani neobvyklé barevné kombinace netloukly. Vyvarujte se také raději vzorů. Zvolit tak tedy můžete například barevný kabát a vršek s kalhotami či sukní v jiném veselém odstínu.

Pokud i přesto máte pocit, že k vám tyto dvě barvy nesedí, nevadí. Můžete je zkombinovat v doplňcích, jako jsou kabelky, čepice, šály, boty či laky na nehty. A nemusíte mít obavy, že do budoucna kousky v těchto odstínech neunosíte. Jaro totiž přeje zářivým barvám, tak si je dopřejte i vy! Inspiraci najdete v galerii v úvodu článku.