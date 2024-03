Výklad 5 nejčastějších snů. Co znamená, když se vám zdá o smrti, nevěře nebo nahotě

V některých kulturách jsou sny vnímány jako okna do jiných dimenzí a staří Egypťané dokonce věřili, že jsou formou vidění do jiné reality.



Část 1 / 5



Sny mohou být příjemné, vzrušující, bláznivé, ale také děsivé či smutné. Obzvlášť v případech, kdy se vám konkrétní sny vracejí, případně vás děsí, není od věci podívat se na jejich hlubší význam. Studie ukazují, že sny mohou představovat emoce, které v současné době pociťujeme ve svém životě, i když ve většině případů spíš podvědomě. Článků na internetu, případně snářů, existuje jistě mnoho, proto jsme se rozhodly ulehčit vám práci a zaměřit se s vámi na ty, které se nejčastěji opakují. Pojďte je tedy společně s námi zkusit rozluštit a odhalit jejich možný význam. …ŽE VÁS NĚKDO PRONÁSLEDUJE Obecně se dá říct, že když se vám zdá o pronásledování, znamená to, že se cítíte často nervózní, ale nejste si jistá příčinou, která je zdrojem vaší úzkosti. Podle knihy Člověk a jeho symboly švýcarského lékaře a psychiatra C. G. Junga, který mimo jiné zkoumal svět nevědomí a symboly odhalené ve snech, značí sny, ve kterých jste pronásledována, aktuální pocit zvýšeného stresu či úzkostí a vyhýbání se aktivním krokům k pochopení jejich příčiny. Toto je také standardní interpretace snu mezi moderními psychology, kteří věří, že jakékoli sny související s pronásledováním vykazují vyhýbavé tendence jedince. Pokud i vy máte podobný sen, berte ho jako náznak svého nevědomého stavu mysli, že se vyhýbáte problému nebo osobě, a to je potřeba začít řešit. Podle některých psychologů může být odpověď na vaši otázku proč ukryta v tom, kdo vás ve snu pronásleduje.

Pokračování 2 / 5 …O SMRTI Tento sen může mít hned několik významů, záleží totiž na tom, zda jste umírající osobou vy, případně se vám zdá o smrti někoho jiného. Ačkoli právě tyto sny mohou působit poněkud děsivě, zlověstně či zneklidňujícím dojmem, podle psychologů i profesionálních analytiků snů prý spíše než smrt jako takovou symbolizují konec určitého cyklu ve vašem životě a fázi velké transformace. Sny o smrti tedy mají tendenci představovat významnou změnu, která se odehrává či odehraje ve vašem životě. Psychologové se domnívají, že pokojná smrt představuje přijetí změny, zatímco bouřlivější varianta může naznačovat váš odpor vůči transformaci a případné změně, ale i strach ze změny jako takové, která se děje. Pokud máte tento druh snu, zamyslete se nad tím, co právě prožíváte, a zvažte, jaké cykly ve svém životě vítáte či ne, abyste případné změně dovolila, aby se stala.

Pokračování 3 / 5 …ŽE DĚLÁTE NEČEKANOU ZKOUŠKU ČI TEST Podle vědce a autora M. R. Olsena jde prý o jeden z nejběžnějších typů snů. Snít o zkoušce nebo testu, které se blíží, a náhle se ve vás objeví, vyvolává pocity stresu a překvapení, protože se vám nad nimi nedostává kontroly. Olsen říká, že takové sny mají tendenci symbolizovat nadcházející rozhodnutí, které je třeba udělat spíše o vás. Symbolizují nedostatek kontroly a autonomie nad vlastním rozhodováním a vrozené úzkosti, které můžete mít z určité situace, například z nástupu do nového zaměstnání, z nastávajícího rodičovství, z přestěhování se do nového města – otázkou je, zda uspějete, nebo v tomto snažení selžete. Pokud máte tento druh snu, uvědomte si, že se možná zbytečně zkoumáte či se nervujete kvůli něčemu, co nemáte 100% ve svých rukou, a nechte situaci plynout tak, jak má. Ne vše v našich životech lze vždy ovlivnit.

Pokračování 4 / 5 …ŽE PODVÁDÍTE PARTNERA Britská spisovatelka, uznávaná odbornice na paranormální jevy, sny a duchovní zrání Theresa Cheung, ve své knize The Dream Dictionary from A to Z poznamenala, že podvádění ve snu je ve skutečnosti velmi zdravé, protože znamená, že k sobě nejste úplně upřímní a že „je ve vás víc, než co můžete objevit“. Říká se, že sny o podvádění s lidmi, které znáte, symbolizují problémy s vaším partnerem, ale především nedostatek naplnění jako takového. Představují také známku nejistoty ve vás samotných, skryté obavy z opuštění, nespokojenosti, případně úzkostí ohledně vaší vlastní přiměřenosti. Bývají znamením, abyste se snažila vyřešit všechny nejistoty, které ohledně sebe máte, a které by se mohly projevit na povrchu. Případně máte-li sny o aférkách s celebritami, říká se, že ty představují lidskou zvědavost, a často neznamenají vůbec nic.

Pokračování 5 / 5 …ŽE JSTE NA VEŘEJNOSTI ÚPLNĚ NAHÁ U tohoto typu snů se věří, že symbolizují pocity hanby a snahu skrýt se, nebo nějakou svou část, ale neúspěšně. Mnoho autorů a vědců včetně Junga věří, že tento sen souvisí s úzkostí o vstřícnosti a upřímnosti ohledně nějaké vaší slabosti či tajemství, kdyby je veřejnost odhalila. Nejlepší způsob, jak překonat sen, jako je tento, je pokusit se přijít na to, co může způsobovat, že se takto vědomě cítíte. Mohlo by to být ukazatelem toho, že jste k sobě až příliš kritická, když jste vzhůru, a může to být i důležitý odrazový můstek k tomu, abyste se stala sebevědomější. Zkuste si tedy uvědomit to, co se před světem a okolím snažíte skrývat a proč.