Vylámané zuby, lvi v posteli a kobry jako mazlíčci: Šokující kuriozity slavných hvězd

Jednou z nejvíc sexy rolí hollywoodského oblíbence Brada Pitta patří rozhodně postava bitkaře Tylera Durdena ve filmu Klub rváčů. Pitt je ve snímku ve své vrcholné fyzické kondici, což dokazuje jeho osvalené tělo. Aby ale dostál své role milovníka rvaček, uchýlil se k poněkud drastickému činu. Nechal si totiž od zubaře vylámat kousky předních zubů, aby se co nejvíce přiblížil své postavě. „Brad je ochoten zajít pro roli do velkých extrémů,“ řekla tehdy Pittova publicistka Cindy Guagenti.

Nicolas Cage se zřejmě nerad mazlí se psy či kočkami a dává přednost poněkud nevšedním druhům domácích mazlíčků. V minulosti utratil 150 tisíc dolarů, aby si do domácnosti pořídil chobotnici, a choval také dvě prudce jedovaté kobry. Zřejmě ale nevěřil, že by pomazlení s nimi zůstalo bez následků, a tak měl doma zároveň i protijed, aby po jejich uštknutí nezemřel. Nakonec své podivné domácí miláčky věnoval do zoologické zahrady.

Muzikant Bruce Willis

Ačkoliv je sympaťák Bruce Willis známý především jako akční hrdina z mnoha slavných filmů, jeho kariéra se mohla kdysi ubírat úplně jiným směrem. Hollywoodský herec se totiž v minulosti aktivně věnoval hudbě. A to natolik úspěšně, že mu v roce 1987 vyšlo debutové album The Return of Bruno! Úspěšný herec nedávno bohužel oznámil ukončení aktivního hraní kvůli afázii, což je nemoc, při níž v důsledku poškození některých oblastí mozku pacient do určité míry přichází o schopnost mluvit a porozumět řeči.