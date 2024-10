Sezóna výlovu rybníků je v plném proudu a každý, kdo má rád podzim, přírodu, rybníky nebo ryby, by si minimálně jeden výlov v sezóně neměl nechat ujít. Máme pro vás několik tipů pro každý kraj. Můžete si vybrat, zda vyrazíte na menší výlovy v týdnu, nebo zda upřednostníte víkendové velké slavnostní výlovy s doprovodným programem.

K podzimu patří slavnostní výlovy rybníků, které se staly nedílnou součástí české kulturní tradice. Rybářské výlovy mají kořeny hluboko v historii a dodnes přitahují stovky návštěvníků, kteří si užívají jedinečnou atmosféru podzimního rána, ale i celého dne stráveného přímo u rybníka. Výlovy nejsou jen prací rybářů, ale také oslavou dlouholetých tradic a rybářského umu. Můžete pozorovat, jak se chytají ryby do sítí, přenášejí do kádí, třídí a následně odvážejí přímo do stánků, kde si je můžete koupit. Často si zde lidé pořizují kapra ke štědrovečerní večeři.

Kam si můžete zajít na tradiční slavnostní výlov ryb? Máme pro vás tipy v každém kraji ČR.

Výlovy se obvykle konají od září do listopadu po celé České republice a jsou hojně navštěvovány. Pro děti je to dobrodružství plné zajímavostí – mohou pozorovat rybáře při práci, vidět ryby zblízka a často si některé sami vylovit a odnést domů. Dospělí si zase užijí podzimní atmosféru a přírodu, ochutnají rybí speciality a odpočinou si od shonu všedních dnů.

Ceny ryb se liší dle lokality a počtu vylovených kusů.

Většinou se pohybují v tomto rozmezí: Kapr: 110–120 Kč/kg

Amur: 90–130 Kč/kg

Štika: 150–250 Kč/kg

Candát: 350–550 Kč/kg

Lín: 130–150 Kč/kg

Na většině výlovů nechybí bohatý doprovodný program pro malé i velké. Kromě živé hudby, stánků s dobrotami a řemeslnými výrobky často organizátoři připravují i ​​ukázky tradičních rybářských dovedností. Potomky zaujme pouť, kola štěstí a dětské dílničky. Na některých místech je součástí výlovu také odborný komentář rybáře. Jiné rybníky pořádají výlov spíše v týdnu, bez diváků, ale s možností nákupu právě vylovených ryb.

Hlavní město Praha

Šeberák

Kde: Praha 4

Kdy: 5. 11. 2024

Více informací: https://lhmp.cz/2024/09/24/zacaly-podzimni-vylovy-rybniku-nektere-obohati-doprovodny-program-pro-skolyrovodny-program-pro-skoly/

Výlov na rybníku Šeberák v pražských Kunraticích probíhá každoročně. Letos je v plánu speciální komentovaný program pro školy, v jehož rámci budou dětem představeny různé druhy ryb a dalších zvířat, žijících v okolí rybníka. Kapacita komentované prohlídky pro školy je již naplněná.

Rybník Malá říčka (Stromovka)

Kde: Praha, Bubeneč

Kdy: 24. 11. 2024

Více informací: https://lhmp.cz/2024/09/24/zacaly-podzimni-vylovy-rybniku-nektere-obohati-doprovodny-program-pro-skolyrovodny-program-pro-skoly/

Výlovem rybníku Malá říčka končí série všech pražských výlovů. Nedělní termín výlovu jistě naláká mnoho návštěvníků, kteří se budou chtít pokochat umem místních rybářů. Před tímto výlovem se bude v sobotu konat také výlov Mlýnského rybníku v Motole.

Středočeský kraj

Rybník Olšina

Kde: Polná na Šumavě

Kdy: 26. října, 8.00–16.00 hodin

Více informací: https://www.lipno.cz/aktuality/vylov-rybnika-olsina

Přijďte na rybářskou akci uprostřed krásné přírody. Uvidíte rybáře přímo v akci, ochutnáte rybí speciality a další regionální dobroty. Pro děti bude přichystán menší doprovodný program. Kolem rybníka budou stánky s občerstvením a suvenýry.

Vyžlovský rybník

Kde: Vyžlovka

Kdy: 2. listopadu, 8.00–15.00 hodin

Více informací: https://vyzlovka.cz/2024/10/14/vylov-vyzlovskeho-rybnika/

Událost je vhodná pro celou rodinu. Rybáři budou tradičně pracovat na výlovu místních ryb, pochutnáte si na rybích dobrotách a chybět nebudou ani zvěřinové hody. Výlov bude zpestřen komentářem průvodce. Vylovené ryby si tady můžete zakoupit. Pro děti bude připraven program a celou atmosféru podtrhne tradiční dechovka.

Rybník Štampach

Kde: Nebužely

Kdy: 9. listopadu, od 10.00

Více informací: https://www.melnicko-kokorinsko.cz/kalendar-akci/vylov-rybnika-a-koncert-na-jeho-25-vyroci

Letošní rok se bude konat výlov na rybníku Štampach už po 25. v řadě. Opět zde uvidíte tradiční práci místních rybářů, ochutnáte rybí dobroty a další výborné občerstvení. Můžete si zakoupit regionální dobrůtky na doma včetně čerstvého medu. Od 17.00 hodin začne koncert skupiny Michal Prokop Trio (vstupenky zakoupíte na místě v areálu Mlýna a rybárny).

Plzeňský kraj

Rybník Regent

Kde: Chodová Planá

Kdy: 7.–8. listopadu, 8.30–13. 00 hodin

Více informací: https://www.marianskelazne.cz/vylov-rybnika-regent-7-11/?dateId=46643

Přijďte navštívit jeden z nejznámějších západočeských rybníků, který byl napuštěn už v roce 1479. Na hrázi rybníka bude prodej živých, uzených a jinak zpracovaných ryb (kapr, amur, tolstolobik nebo pstruh).

Hořejší Padrťský rybník

Kde: Padrtě na Brdech

Kdy: 12. listopadu, 8.30–13. 00 hodin

Více informací: https://www.vls.cz/novinky/689

Rybník z 16. století patří k těm nejčistším rybníkům v Čechách. V úterý 12. listopadu se tady bude konat tradiční výlov ryb. Jedná se o jednu z nejatraktivnějších rybářských událostí v okolí. Neváhejte, přijďte se pokochat prací fishparty hořovické divize a kupte si rybu na domácí zpracování.

Černý rybník

Kde: Domažlice

Kdy: 15. 11. 2024

Více informací: https://www.domazlicke-lesy.cz/2024/10/10/vylov-cerneho-rybnika/

Tradiční výlov Černého rybníka se koná bez doprovodného programu. Místní rybáři jej naplánovali na pátek 15. listopadu od 9.00 hodin. Předpokládané ukončení je zhruba v 11.00 hodin. Na hrázi se budou prodávat čerstvé ryby, především kapři, amuři a štiky.

Jihočeský kraj

Rybník Blatec Dívčice

Kde: Dívčice

Kdy: 24.–25. 10. 2024

Více informací: https://www.rybarstvihluboka.cz/rybniky/vylovy-rybniku

Výlov rybníka proběhne ve čtvrtek a pátek, proto zde nečekejte žádný doprovodný program a hromadu prodejních stánků. Jedná se o komornější výlov, kde můžete v klidu pozorovat práci místních rybářů. Rybník se nachází zhruba 20 km od Českých Budějovic a jsou zde vysazeni především kapři.

Záblatský rybník

Kde: Záblatí

Kdy: 11.–14. 11. 2024

Více informací: https://www.trebonsko.cz/rybnik-zablatsky-podzimni-vylov

Výlov Záblatského rybníka začíná v 7.00 hodin ráno prvním zátahem. Od této chvíle můžete sledovat rybáře a jejich umění. Sběr ryb může být rychlejší, než je plánováno, proto doporučujeme navštívit rybník co nejdříve a nečekat až na poslední den. Návštěvu rybníka můžete spojit s procházkou po krásné třeboňské krajině. Přijďte navštívit 5. největší rybník na Třeboňsku!

Slavnostní výlov rybníka Rožmberk v termínu od 11. do 13. října 2024 byl v letošním roce zrušen z důvodu povodňové situace na povodí řeky Lužnice. Výlov největšího rybníka v České republice, ale i na celém světě, si tak budete moct užít až v roce 2025.

Munický rybník

Kde: Hluboká nad Vltavou

Kdy: 28. 10. 2024

Více informací: https://www.rybarstvihluboka.cz/novinky/rybarske-slavnosti-2024

Přijďte na hráz Munického rybníka hned v 7.00 hodin ráno a uvidíte první zátah rybářů. Slavností zahájení proběhne v 10.30 hodin. V průběhu celého výlovu budou na hrázi trhy, vystoupí dětský sbor, zahrají kapely a šéfkuchař Vladimír Tůma prozradí několik rybích receptů. Kdo bude mít zájem, může si domů odnést čerstvě vylovenou rybu. Ve vybraných hlubockých restauracích bude od 25. 10. 2024 týden rybích specialit.

Karlovarský kraj

Rybník Amerika

Kde: Františkovy lázně

Kdy: 27.–28. října 2024

Více informací: https://www.marianskelazne.cz/vylov-rybnika-amerika-27-10/?dateId=46637

Tradiční výlov začíná v 8.30 hodin na hrázi rybníka. Můžete pozorovat práci rybářů, koupit si právě vylovenou rybu nebo ochutnat nějakou rybí dobrůtku. V nabídce bude amur, kapr, pstruh, tolstolobik a tradiční uzená ryba.

Rybník Betlém

Kde: Teplá u Toužimě

Kdy: 9. 11. 2024, 8.30–13.00 hodin

Více informací: https://www.marianskelazne.cz/vylov-rybnika-betlem-9-11/?dateId=46645

Výlov se uskuteční v sobotu od 8.30 hodin. Na hrázi bude zajištěn prodej čerstvých ryb a také nejrůznějších rybích pochutin. V prodejní nabídce se objeví například amur, kapr, pstruh nebo tolstolobik. Z dobrůtek se můžete těšit na uzenou nebo pečenou rybičku.

Jezírko v podhradí hradu Vildštejn

Kde: Skalná

Kdy: 26. 10. 2024

Více informací: https://www.skalna.cz/nase-mesto/aktuality/vylov-rybnika-567cs.html

Menší výlov proběhne na hradě Vildštejn ve Sklané. Z jezírka zde bude od 10.30 do 13.00 hodin vyloveno několik ryb, které budou určeny pro prodej. Živé ryby vám rybáři přichystají přesně podle vašich požadavků. A pokud vám zbyde nějaký čas, určitě zajděte na prohlídku zříceniny hradu, do restaurace nebo místní hradní vinárny.

Ústecký kraj

Rybník Barbora

Kde: Olřichov u Teplic

Kdy: 26. 10. 2024

Více informací: https://www.facebook.com/story.php/?story_fbid=909853664510229&id=100064568118908&_rdr

V létě se tady můžete koupat a na podzim přichází období výlovu ryb. Teple se oblečte a přijďte s prázdným žaludkem. Na hrázi bude připraveno občerstvení. Nenechejte si ujít tradiční akci, která probíhá každý rok.

Jezero Chmelař

Kde: Úštěk

Kdy: 6. 11. 2024

Více informací: https://www.mesto-ustek.cz/vylov-jezera-chmelar/a-2455

Výlov místního rybníku proběhne ve středu od časných ranních hodin. Kouzlo tradičních výlovů rybníků nebude rušeno žádnými stánky, kolotoči a dalším doprovodným program. Přijďte se podívat na rybářský um a kupte si tady třeba kapra, kterého si naservírujete na Štědrý den.

Habrovický rybník

Kde: Habrovice, Ústí nad Labem

Kdy: 2. 11. 2024

Více informací: https://www.facebook.com/events/919996680175462/

I pro letošní rok je součástí podzimu tradiční výlov Habrovického rybníka. V prodeji budou především kapři a amuři. Kdo bude mít zájem, může se občerstvit rybími dobrotami – uzené ryby a další. Pořadatelé apelují na návštěvníky, aby pro příjezd k rybníku využili MHD (autobusy č. 85 a 86). Počet parkovacích míst kolem rybníka je velice omezený.

Liberecký kraj

Dvorní rybník

Kde: Lvová

Kdy: 16. 11. 2024

Více informací: https://rybylemberk.cz/prodej-ryb/akce/62

Výlov bude probíhat do 9.00 do 12.00 hodin. Součástí výlovu je poutavý komentář o tom, jak výlov probíhá, a co vše je potřeba k tomu, aby ryby bezpečně doputovaly z rybníka až na váš stůl. Následuje soutěž ve samosběru ryb, která je určená především pro děti. Další program pro děti zajistí víla Eliška a její rybí kamarádka Bubla – překážková dráha, kvíz, dílnička a fotokoutek. Dospělí potěší své chuťové buňky rybími specialitami a pro celé rodiny bude přichystaná také tombola.

Královéhradecký kraj

Broumar

Kde: Opočno

Kdy: 26.–27. 10. 2024

Více informací: https://www.opocno.cz/vylov-rybniku-broumar/a-2247

Přijďte si užít krásného podzimního počasí a užít si výlov rybníka. Akce začíná v 8.00 hodin a předpokládané ukončení je kolem 16. hodiny. Součástí výlovu je také prodej ryb a rybích specialit.

Rybník Výskyt

Kde: jihovýchod Hradce Králové

Kdy: 9. 11. 2024

Více informací: https://www.mestske-lesy.cz/aktuality/sobotni-vylovy-rybniku-2024.html

Slavnostní výlov rybníku Výskyt se bude konat v sobotu 9. listopadu 2024. Na hrázi si od 9.00 do 12.30 hodin zakoupíte čerstvé ryby, např. Hradeckého kapra. V přilehlých stáncích si budete moct zakoupit také občerstvení, které bude převážně z ryb. Vjezd autem bude povolen až na odstavnou plochu za hájovnou U Dvou závor.

Hynčické rybníky

Kde: Ruprechtice

Kdy: 2. 11. 2024

Více informací: https://www.mezimesti.cz/tradicni-vylov-hyncickych-rybniku/a-1682

Ani tento rybník se pro letošní podzim neobejde bez výlovu. Začátek je plánován na 9.00 hodin ráno. V prodeji budou čerstvé ryby, na místě najdete několik stánků s různými druhy občerstvení. Jedná se o rybníky pod vlakovou zastávkou Ruprechtice.

Pardubický kraj

Bohdanečský rybník

Kde: Lázně Bohdaneč

Kdy: 28. 10. 2024, 7.30–15.00 hodin

Více informací: https://www.rybnicnihospodarstvi.cz/prodejna-ryb

Nahození sítí započne v 7.00 hodin ráno a o půl hodiny později dojde k jejich prvnímu zvednutí. V nabídce bude kapr, amur, štika, sumec, lín, bílá ryba a další. Pod hrází proběhne prodej rybích specialit – uzený Pernštejnský kapr, grilovaný amur, kapří hranolky, rybí polévka, paštiky, klobásky, pečenáče a další.

Horecký rybník

Kde: Chrast

Kdy: 7. listopadu 2024

Více informací: https://www.mestochrast.cz/vylov-horeckeho-rybnika-7-11-2024/d-18904

Výlov na Horeckém rybníku proběhne ve čtvrtek od 9.00 do 15.00 hodin. Přímo na hrázi si zakoupíte právě vylovené ryby dle vlastního výběru. Doprovodný program, stánkový prodej a další zábava na tomto výlovu není plánovaná.

Vysočina

Veselský rybník

Kde: Nové Veselí

Kdy: 9.–10. 11. 2024,

Více informací: https://www.noveveseli.cz/pozvanky/detailudalosti/588/40/vylov-veselskeho-rybnika

Výlov bude probíhat po oba dva uvedené dny. Ryby, které místní rybáři vyloví, můžete ihned zakoupit. Vařit se tady bude rybí polévka a další rybí pochoutky. Ochutnat můžete také lahodnou uzenou rybu z Rybárny Kinský. K dostání bude pivo, limo a další občerstvení.

Štěpnický rybník

Kde: Telč

Kdy: 26. 10. 2024

Více informací: https://www.rybarstvi-nechvatal.cz/l/kopie-z-slavnostni-vylov-stepnickeho-rybnika-2024/

Každoroční výlov je vždy spojen s dobrou náladou a rybami na každém kroku. Mimo klasický výlov, který pozorujete z hráze rybníka, ochutnáte také nespočet rybích specialit. Smažená a uzená ryba, rybí škvarky nebo rybí polévka. To vše a ještě mnohem více z občerstvení bude v nabídce. Atmosféru doplní živá hudba. Stánkový prodej ryb zajištěn.

Rybník v Radkově

Kde: Radkov

Kdy: 26. 10. 2024

Více informací: https://www.radkov.cz/aktualne/vylov-v-radkove

Sbor dobrovolných hasičů a obec Radkov zve všechny nadšence ryb a rybích specialit na výlov jejich rybníka. Od 8.00 proběhne samotný výlov na rybníčku nad Hřebílkem. V budově bývalé školy pak v 10.00 započne posezení s hudbou, prodej ryb a rybích dobrot. O večerní hudební zábavu se postará kytarové vystoupení. Přijďte na letošní výlov ryb, protože ten další bude až v roce 2026.

Jihomoravský kraj

Rybník Olšovec

Kde: Jedovnice, Olomoucký kraj

Kdy: 2.–3. listopadu 2024

Více informací: https://www.olsovec.cz/vylov-rybnika/

Krásný rybník v Jihomoravském kraji láká na výlov každý rok mnoho návštěvníků. Bude se zde prodávat Jedovnický kapr, který nese značku Regionální produkt Moravský kras. Na hrázi si koupíte právě vyloveného amura, plotici, tolstolobika a další ryby. Kdo bude mít chuť a hlad, zaplní žaludek výbornými rybími pokrmy.

Rybník Vrkoč

Kde: Ivaň

Kdy: 26.–28. 10. 2024

Více informací: https://www.rybnikarstvipohorelice.cz/aktuality/

Další možností, kde navštívit výlov rybníka v Jihomoravském kraji, je rybník Vrkoč. Pro návštěvníky je připraveno občerstvení, prodej živých ryb a doprovodný program. Akce se koná za každého počasí.

Výlov rybníka Jaroslavice

Kde: Jaroslavice

Kdy: 4.–7. 11. 2024

Více informací: https://www.obec-jaroslavice.cz/zivot-v-obci/aktualne/novinky-z-jaroslavic/vylov-rybnika-677cs.html

Výlov proběhne od pondělí do čtvrtka. Protože se jedná o běžné pracovní dny, nemůžete počítat s žádným doprovodným programem a prodejními stánky. Z hráze však lze sledovat poctivé rybářské řemeslo a kochat se krásnou podzimní krajinou v okolí rybníka. Pokud si budete chtít zakoupit právě vylovené ryby, bude mít možnost v prodejním stánku.

Olomoucký kraj

Velký rybník Černá voda

Kde: Černá voda

Kdy: 26. 10. 2024

Více informací: https://www.staracervenavoda.cz/obec/kalendar-akci/vylov-velkeho-rybnika-u-obce-cerna-voda-232_29cs.html

Tuto krásnou podzimní rybářskou akci, která proběhne v době od 9.00 do 15.00 hodin, byste si neměli nechat ujít. Zdejší rybáři budou do sítí lovit ryby a třídit je. Na hrázi si je pak můžete koupit. Pro děti bude přichystaný bohatý doprovodný program a tombola, vystoupí trubači a místní partnerské restaurace nabídnou rybí hody (Rybářská bašta, Taverna Javorník). Akci pořádá Lesní správa Jeseník.

Choryně Velká

Kde: Hustopeče nad Bečvou

Kdy: 26.–27. 10. 2024

Více informací: https://liptal.cz/spol/informacni-centrum/p18897-vylov-rybnika-velka-choryne-2024

Výlov započne v 9.00 hodin ráno. Velká akce potěší jak rodiny s dětmi, tak nadšené rybáře všech věkových kategorií. Na hrázi bude nabídka různých druhů občerstvení a velké kolo štěstí. Kdo bude mít zájem, může si zakoupit živou, právě vylovenou rybu.

Moravskoslezský kraj

Bartošovický rybník

Kde: Bartošovice, zámek, dolní rybník

Kdy: 26. 10. 2024

Více informací: https://www.bartosovice.cz/obec/akce-v-bartosovicich/podzimni-pooderske-rybarske-slavnosti-1117_399cs.html

Podzimní pooderské rybářské slavnosti začnou na hrázi dolního rybníka, kde bude probíhat výlov spojený s prodejem ryb. V Domě přírody Poodří se můžete od 9.00 do 17.00 hodin zúčastnit prohlídky. Na zámku a v zámeckém parku bude po celý den další doprovodný program. A na co se můžete těšit? Ukázka živých ryb, ukázka tradičních řemesel, ekoprogramy, hudební vystoupení a další výstavy a prezentace zajímavých subjektů. Od 10 hodin započne prodej občerstvení včetně rybích specialit.

U Hájenky

Kde: Fryčovice

Kdy: 28. 10. 2024

Více informací: https://www.frycovice.cz/kulturni-akce/tradicni-vylov-u-hajenky-na-zamrkli

Výlov se uskuteční za každého počasí. Začíná v 10 hodin dopoledne, kdy uvidíte rybáře už v plném pracovním nasazení. Bohaté občerstvení, smažený kapr, zvěřinové speciality a živé ryby, to vše bude k prodeji. Při příjezdu dbejte pokynům dopravního značení.

Šenovský rybník

Kde: Šenov

Kdy: 23. 11. 2024

Více informací: http://www.prodejrybsenov.cz/

Tradiční šenovský výlov proběhne v sobotu 23. 11. 2024 od 8.00 do 16.00 hodin. Jedná se o 30. jubilejní ročník, proto byste si jej neměli nechat ujít. Součástí akce je prohlídka velkých akvárií, která nadchnou děti i dospělé. Vašemu pohledu jistě neuniknou velké trofejní ryby, např. 20kg amuři, 30kg tolstolobici nebo velcí úhoři, líni či štiky. Občerstvení bude zajištěno stejně jako praktická ukázka rybářského řemesla.

Zlínský kraj

Většina rybníků ve Zlínském kraji má již tradiční výlov ryb za sebou. Na začátku října se konal výlov na Slížanském, Zborovském a Dlouhém rybníku. Žádný z větších rybníků zatím plánovaný výlov ryb nemá.