Výměna manželek: Hádky kvůli pivu, panelové vězení i výrazná změna vzhledu

Mladičká, sportovně založená Terka z Prahy se přestěhuje do Havířova do rodiny se čtyřmi dětmi. Naproti tomu pohodlná milovnice svého mobilního telefonu Tereza zamíří na pražské sídliště k muži, který je zvyklý na aktivní životní styl. Nejnovější díl reality show Výměna manželek, v níž si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dnů, které stráví pod odhledem nového chotě, poběží již ve středu 18. ledna ve 20.20 na TV Nova nebo již nyní na Voyo.

Terka versus Tereza

První účastníci aktuálního dílu Výměny manželek bydlí na sídlišti v Řepích ve vlastním bytě 4+1. Terka studuje na všeobecnou zdravotní sestru. Jejímu partnerovi Petrovi je třicet dva let, je hasič a trénuje děti veslování. Spolu mají desetiměsíčního syna Tea a psa Odieo. Terka a Petr jsou zdatní sportovci, seznámili se u veslování, ve kterém v minulosti dosáhli významných úspěchů.

Druhá, početnější rodina je z Havířova. Na sídlišti Šumbark si před rokem a půl pronajali třípokojový byt. Pětatřicetiletá Tereza pracuje v pekárně. Jejímu muži Mírovi je třicet sedm a pracuje jako betonář. Mají spolu čtyři děti – patnáctiletou Nikolu, čtrnáctiletou Michalu, dvanáctiletou Jolanu a destiletého Lumíra. S nápadem přihlásit se do Výměny manželek přišla Tereza, která se s manželem často hádá a vadí jí, že Petr pije denně minimálně patnáct piv, a děti je neposlouchají.

Boje s dětmi i s babičkou

Terka by doma nechtěla nic měnit, avšak zajímá ji, jak se Výměna manželek připravuje. Přesto v Havířově bude zaskočena životem v nové domácnosti. Mírovi promluví do duše, aby pil méně piva, ale narazí zejména u dětí. Naučí je ale, že exkrementy jejich pejska se na ulici musejí sbírat a vyhazovat do koše. Terka je zvyklá na zdravý životní styl a dobré potraviny něco stojí. Uvědomí si, že kdyby měla šestičlennou rodinu živit tak, jak je zvyklá, stálo by to opravdu hodně peněz.

Tereza se v nové domácnosti bez mobilního telefonu bude často nudit. O malého Tea se k Terezině nelibosti často bude starat babička, a tak nebude mít moc co na práci. Bohužel nedostala od Petra klíče od bytu, a tak se v panelovém bytě bude cítit jako ve vězení. Tereza si v Praze zajde ke kadeřníkovi a projde výraznou změnou svého vzhledu.

