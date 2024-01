Výměna manželek, která tu ještě nebyla: Domácnost s trans ženou, přiznání o řezání žiletkou

Osobitá Darina se přestěhuje ze Slaného do malé vesnice ve Středočeském kraji do rodiny, kde tatínek prochází tranzicí. Druhým směrem míří Kačka, která hledá samu sebe. Diváci uvidí nejnovější díl úspěšné reality show Výměna manželek, ve které si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dnů, které stráví pod dohledem nového chotě, již ve středu 10. ledna ve 20.20 na TV Nova nebo již nyní na Voyo.

Kačka (29) má dvě děti a pracuje na čerpací stanici. Žije s partnerkou Dominikou, které je 29 let a pracuje jako HR specialistka. Jejich dcera Alenka (8) chodí do druhé třídy a šestiletý syn Jáchym do školky. Do výměny manželek přihlásila rodinu Katka, která se podle svých slov chce ujistit, že „chce s Dominikou být, i když je jiná“. Dominika totiž právě prochází tranzicí (změnou pohlaví).

V době natáčení Dominika říkala: „Já jsem tedy úplně normální, jen s tím rozdílem, že procházím změnou pohlaví, a tím pádem naše tradiční rodina je malinko netradiční. Už mám schválenou od ministerstva zdravotnictví změnu pohlaví operativně a potom už to budu moct mít i na občance.“ Změna pohlaví probíhá u Dominiky už dva roky a je náročná jak pro ni, tak pro Kateřinu. Rodina žije v pronajatém bytě 3 + 1 ve Středočeském kraji ve vesnici Zvírotice.

Osobitá Darina (36) má tři děti. Dvě z předchozího vztahu. Nejstarší syn se natáčení neúčastní. Adam (11) chodí do páté třídy. Se současným partnerem Tomášem (27), který pracuje jako kurýr, žijí ve Slaném a tvoří pár už tři roky. Spolu mají devítiměsíční dceru Adrianu. Darina a Tomáš chodí do práce, a to je i jediný problém v této rodině: nedostatek společného času. Darina říká, že s mužem mají skvělý vztah, jen ho musí občas do věcí tlačit.

Darina je v nové domácnosti zaskočena hlavně tatínkem, který se stává ženou. Dominika si dává cíl náhradní maminku přesvědčit, že je normální. Hned druhý den je Darina šokovaná, že děti biologického tatínka oslovují „Dominiko“ nebo „Domčo“. Také se jí nelíbí chaos v nové domácnosti, jako příklad uvádí, že v jedné zásuvce jsou boty a žárovky. Dominika zase není spokojená, že nová prozatímní manželka nic nedělá na malé zahrádce.

Kačka se rozhodne, že první den Tomášovi neřekne o Dominice a bude o ní mluvit jako partnerovi, ale hned druhý den u snídaně se to pokusí vysvětlit. To vyvolá u Tomáše mnoho otázek. O téma tranzice se začal zajímat i jedenáctiletý Adam. Tomáš je překvapený, že Dominika operací ztratí právo na své děti. Kačka vysvětluje, jaké pocity prožívala, a také se přizná, že frustraci řešila sebepoškozováním. Žiletkou se řezala do zápěstí.