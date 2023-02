Výměna manželek: Šest psů v paneláku, drsné hádky a pohodlná rodinka

Milovnice psů Lucka se přestěhuje z panelového bytu v Mariánských Lázních do domu v obci poblíž Kladna. Na druhou stranu zamíří pohodlná Petra do rodiny, která volný čas tráví venku na rybách nebo staráním se o psy. Diváci uvidí nejnovější díl úspěšné reality show Výměna manželek, ve které si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dnů, které stráví pod dohledem nového partnera, již ve středu 15. února ve 20:20 na TV Nova nebo již nyní na Voyo.

První rodina ve vlastním panelovém domě v bytě 3+1 v Mariánských Lázních. Osmadvacetiletá Lucka pracuje v dětském domově a aktuálně je na mateřské dovolené. Její třiatřicetiletý partner Tomáš se živí jako mechanik nákladních aut. Jsou spolu téměř jedenáct let a svůj vztah považují za harmonický. Mají dvě děti: osmiletou Lucinku a roční Leontýnku. Do jejich rodiny patří i sedm psů a jeden kocour. Velkou vášní celé rodiny je kynologie. Mají chovnou stanici a vedou i cvičiště psů. Do Výměny manželek se přihlásili z hecu. Lucku zaujala paní, která vůbec neuklízela a nevařila a přála by si, aby Tomáš takovou partnerku na chvíli zažil.

Druhá rodina má pronajatý dům ve vesnici Ledce u Kladna. Šestatřicetiletá Petra pracuje jako pokladní. Jejímu partnerovi Vláďovi je třicet dva a pracuje jako řidič. Spolu vychovávají čtrnáctiletého Honzu, osmiletého Ríšu a tříletého Tomáše. Celá rodina by chtěla jet na dovolenou k moři, což je hlavní důvod, proč se přihlásili do Výměny manželek. Petra si slibuje, že Vláďa díky televiznímu pořadu zjistí, že mít doma uklizeno a navařeno není samozřejmost.

Petra hned po vstupu do nového domu podle výzdoby pozná, že její nová rodina jsou milovníci psů a ona se psů bojí. Brzy zjistí, že se denně bude muset starat hned o několik. Má pečovat i o roční Leontýnku, ale je zaskočená, že se o ni spíše stará, a to včetně koupání, malá Lucka. Osmileté děvče doma připravuje i míchaná vajíčka. Petra má pocit, že rodina peníze místo do dětí investuje do čtyřnohých mazlíčků. Soužití Petry s Tomášem skončí velkým konfliktem po tom, co Tomáš večer zjistí, že malá Lucka celý den nejedla a je hladová.

Lucka je v nové domácnosti překvapená, že rodina vůbec nesnídá. Vzápětí také zjistí, že její nová rodina není moc akční a kluci nejsou zvyklí na pohyb. Zaskočí ji, že tříletý Tomáš pije běžně kolu a jí brambůrky. Lucka rodině uvaří jídlo, ale kluci řeknou, že jim to nechutná a odejdou od stolu. Šokovaná je také z toho, jak špatné známky mají ve škole. Honza je v pubertě a hrozí mu propadnutí hned z několika předmětů.