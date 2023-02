Výměna manželek: Výhrůžky dětským domovem, ostré hádky i žárlivost

Temperamentní Petra se z malé moravské vísky přestěhuje do bytu v Karlových Varech ke svéráznému manželovi a čtyřem dětem. Z města na venkov míří klidná Zuzka k manželovi a tříletému synovi. Diváci uvidí nejnovější díl reality show Výměna manželek, ve které si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dnů, které stráví pod dohledem nového partnera, již ve středu 22. února ve 20.20 na TV Nova nebo již nyní na Voyo

Na sídlišti v Karlových Varech v pronajatém třípokojovém bytě žije první rodina sedmého dílu patnácté řady Výměny manželek. Zuzce je třicet osm let a je matkou v domácnosti. Jejímu partnerovi Romanovi je čtyřicet čtyři a je nezaměstnaný. V domácnosti žijí také tři děti z předchozího Zuzčina vztahu – Tonda (19), Petr (15), Béďa (10) a Sofinka (3), kterou už mají oba partneři spolu.

Zuzčina nejstarší dcera už s maminkou nežije a Romanových pět dětí z předchozích vztahů tatínek už nevídá. Roman se staršími dětmi bojuje. Přijde mu, že jsou líné a nerespektují ho. Chtěl by, aby se devatenáctiletý syn už osamostatnil, a to i přesto, že stále studuje. Je žárlivý a nedůvěřuje moc své ženě, i když manželé většinu času tráví ve svém bytě.

Co se bude dít v novém dílu Výměny manželek? Podívejte se na video:

Druhá rodina žije v rodinném domku v obci Dolní Újezd Skoky. Šestadvacetiletá Petra se živí jako pokladní, sedmatřicetiletý Jirka pracuje ve výrobě granulí. Žijí spolu osm let, ale nejsou manželé. Mají spolu tříletého Jiříka. S přihlášením do pořadu přišel Jirka, protože partneři se často hádají ohledně výchovy syna a práce. Jirka hodně pracuje a je málo s rodinou. Chtěl by ale, aby se Petra víc sžila s dětmi, protože by rodinu chtěl rozšířit.

Složitější to má Petra, kterou přivítá nový manžel a čtyři děti. První nepříjemná chvilka v rodině nastává, když Roman necitlivě vysvětluje Petře, že bude spát v pokoji s Tondou, ale že se nemusí bát, protože „není na holky“. Romanovi se moc nelíbí, že Petra přehnaně uklízí, i když to není potřeba.

Velké dusno nastane, když vyjedou na trhy do centra města a Petra má problém s tím, že malá Sofinka není připoutaná v sedačce. Roman si časem bude přát, aby Petra v domácnosti nic nedělala. Na Petru není sprostý jen Roman, ale i patnáctiletý Petr. Naopak si s ní rozumí Tonda, se kterým si slibují, že se určitě potkají i někdy po natáčení, třeba o prázdninách.

Zuzka se v novém domově bude starat kromě manžela a malého Jiříka i o slepice. S novým partnerem Jirkou si poměrně rozumí, řeší spolu své vztahy. A v novém domově si uvědomí, že víc než po manželovi se jí stýská po dětech.