Až v mých 41 letech jsem se poprvé dověděla, že na druhé působím jako „lesana“, jako přírodní žena, která dozajista rodila pod borovicí, nosí jen sukně, neholí se a místo kartáčku na zuby používá jakousi větvičku.
„Dianko, a jak to máte s očkováním?“ zeptal se mě snad ve druhé větě. Nechápala jsem, proč tu otázku tak znenadání vystřelil, vždyť se známe sotva pár minut. Ale jelikož jsem člověk přímý a v jistém smyslu velice jednoduchý, ihned jsem se zeptala. Můj „korespondenční nápadník“ ze seznamky chvíli mlčel a pak začal velmi rozvážně a obezřetně vysvětlovat, že mě sice zná jen z dopisování, ale asi si o mně udělal trochu jiný obrázek, než jaká je skutečnost. Prý působím jako žena přírodnějšího typu. Na fotce jsem údajně vypadala úplně jinak a vzhledem k mé práci prostě očekával zcela jiný typ ženy. „Di, vůbec bych neřekl, že děláš v advokátní kanceláři v centru, tipnul bych tě spíš třeba na učitelku z nějaké alternativní školy nebo tak něco,“ řekl a snažil se mile usmát.
Stále jsem trochu nechápala, jak to myslí a co to má společného s očkováním. Ihned mi bylo vysvětleno, že jistý, specifický typ lidí odmítá jistý okruh výdobytků moderní civilizace. A do tohoto okruhu dle onoho muže patřilo i očkování a zjevně nějakým způsobem i já. Chvíli jsem byla v šoku, ale nakonec jsem zachovala klid a rozvahu a zeptala se, jaké další věci do zmíněného okruhu ještě patří. No, nestačila jsem se divit, z čeho všeho mě ta dobrá duše podezírala.
Anna Lukešová
16. května 2025
Jeho bývalá žena prý byla podobný typ jako já. Jenže ona na rozdíl ode mě nejedla maso, nepila alkohol ani kávu, nepožívala depilátor ani žiletku, nosila jen dlouhé rozevláté sukně, které byly otevřené zemské ženské energii, ze zásady se nelíčila a nepoužívala žádné parfémy, žádnou chemii, léčila se výhradně bylinami a toužila se přestěhovat někam na samotu – no další věci si asi domyslíte. (I když vlastně nevím, co je na tom všem špatného, pokud si dva rozumí…) Nicméně nikdy mě nenapadlo, že bych mohla na druhé působit tímto dojmem! Já, milovnice města a kaváren, která nikdy nespala pod stanem a příroda je pro mě jen fotogenický zdroj alergenů. Všeho, co má víc než dvě nohy, se šíleně štítím a s naší lékárnicí si již léta tykám, neb v lékárně jsem jako doma.
Je ale pravda, že se takřka nelíčím. Jsem totiž silný alergik a atopik, navíc trpím periorální dermatitidou, a tak mi málokterá dekorativní kosmetika vyhovuje. Za ta léta jsem si už zvykla chodit převážně nenalíčená. Mám výrazné obočí (pečlivě udržované!) a dle mého hezké tmavé kudrnaté vlasy. Ty si ale nebarvím, sice mi už sem tam prosvítá nějaká šedina, ale líbí se mi to. K holiči chodím, mám už léta mikádo, které žádnou výraznější péči nepotřebuje. Depilátor používám, bez jeho používání bych nevyšla na ulici! Mám husté, silné a tmavé nejen vlasy… Je pravda, že kalhoty také moc nenosím (ale to ten „dobrák“ nemohl vědět), mám prostě ráda delší sukně a šaty, přijdou mi pohodlnější. Kvůli silné atopii nosím výhradně přírodní materiály, miluji kupříkladu trochu nepraktický len, ideálně co nejméně barvený, což mi možná „vyrobilo“ svérázný styl oblékání, s nímž jsem byla léta spokojená. Byla. Nechci na druhé působit jako divoženka, ne že bych proti tomuto založení něco měla, ale osobně se cítím prostě na jiné lodi.
Po poněkud šokujícím setkání jsem se na můj zjev nezávisle zeptala ještě několika blízkých. Dospívající dcera mi řekla, že jí to nikdy nenapadlo, protože mě zná, ale že tak opravdu můžu působit. To stejné mi pověděla i sestra. Kamarádi gayové se zaradovali ve smyslu „konečně ti to došlo“ a dokonce i má nejbližší kamarádka dala onomu muži za pravdu. Nebude lehké ve čtyřiceti změnit image, zvlášť když impuls v podstatě vyšel zvenčí, ale jsem rozhodnutá a připravená ke změnám a kompromisům. Nemyslím to nijak zle, ale já osobně prostě nechci působit jako „lesana“. Vůbec nechápu, že jsem „to“ o sobě nevěděla, anebo je teď v módě lidi více škatulkovat a rozdělovat? Nevím.