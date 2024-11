Vypěstujte si rýmovník, na podzimní nachlazení přijde vhod

Možná znáte rýmovník pod jiným názvem, třeba řecký eukalyptus, kubánské oregano nebo španělský tymián. V každém případě se jedná o bylinu, která voní po mátě a meduňce.

Na co se používá

Jak už název napovídá, rýmovník (Plectranthus amboinicus) je bojovník proti rýmě a nachlazení. Jakmile ucítíte, že se o vás pokouší rýma, promněte listy rýmovníku a inhalujte jeho vůni. Z listů můžete také připravit čaj. Stačí listy rostliny zalít teplou vodou, kolem 80 °C, a nechat pět minut louhovat. V této formě pomáhá nejen proti rýmě, ale také zmírňuje bolest hlavy a zlepšuje trávení.

Jak ho pěstovat?

Jde o poměrně nenáročnou rostlinu, která má ráda dostatek světla. Během zimy ho mějte klidně na okně, kde alespoň část dne svítí slunce. Co opravdu nemá rád, je průvan. Rýmovník přesaďte ihned, jakmile si jej přinesete z obchodu, a přesazujte ho každý rok na jaře. Během roku pravidelně stříhejte listy, které si usušte na čaj.

Nově nalezený zázrak

Ještě před pár lety rýmovník znalo jen pár zasvěcených a nyní se skloňuje ve všech pádech. Tuto nenápadnou rostlinu se rozhodně vyplatí mít doma. Daří se jí na každém okenním parapetu a je vždy připravena pomoci vám od spousty zdravotních neduhů.

Rýmovníkový sirup

Potřebujete:

30–40 středních listů rýmovníku

1 kg cukru krupice (může být i třtinový)

1 pomeranč

1 citron

vodu

Postup:

Pomeranč a citron, nejlépe v biokvalitě, důkladně omyjte a i s kůrou nakrájejte na plátky. Očištěné, ale neumyté listy rýmovníku nasypte do hrnce, přidejte plátky citrusů a vše zalijte horkou vodou tak, aby byly všechny suroviny zcela ponořené. Přiklopte pokličkou a nechte 24 až 48 hodin stát v pokojové teplotě. Hotový výluh přeceďte přes husté síto nebo ubrousek do jiného hrnce a přiveďte k varu. Snižte teplotu a přisypte cukr. Za občasného míchání vařte a nechte výluh zredukovat, dokud nezíská měděný odstín. Po zchladnutí sirup hodně zhoustne, proto ho přelijte do lahviček ještě teplý. Skleničky dobře uzavřete a otočte dnem vzhůru. Hotový sirup uchovávejte ideálně na tmavém a chladném místě.

Hotový sirup používejte při rýmě a nachlazení nebo jako prevenci během chladných dní. Můžete jím osladit čaj nebo ho přidat do ovesné kaše.

