Vyrážíte na svatbu? Zde jsou nejhezčí šaty, v nichž neporušíte etiketu!

Léto je u nás obdobím svateb, a tak je dost pravděpodobné, že možná i vás jedna nebo více veselek letos čeká. Jelikož jde o společenskou událost, vhodný outfit by neměl být opomenut. Nevíte-li si rady, jaké šaty zvolit, inspirujte se u nás!

V poslední době je na svatbách trendem, že na pozvánce dostanete předepsaný dresscode, případně informaci o tom, do jaké barvy byste měla svůj outfit sladit. V takovém případě není co řešit, řiďte se žádostí a snažte se vyjít svatebčanům vstříc.

Řada budoucích novomanželů je ale dost benevolentních a o tom, jak by měli být hosté na jejich svatbě oblečení, nerozhodují. Ani v takovém případě to neznamená, že můžete přijít v džínách, situace však pro vás bude snazší, protože se můžete obléct tak, jak vám to nejvíc vyhovuje.

Přesto existují pravidla, která je při výběru šatů na svatbu nutné dodržet. Rozhodně byste si neměla vybírat outfit v bílé barvě, ten v takový den náleží pouze nevěstě. Ani černá není příliš vhodná, protože se považuje za smuteční, což se na tak veselou událost, jakou svatba zajisté je, opravdu nehodí. Vhodné nejsou ani minišaty a vyzývavé modely, váš outfit by měl být spíše umírněný a elegantní.

Ideální délkou, kterou zvolit, je midi, maxi nebo alespoň ke kolenům. V barvách pak koukejte spíš po pastelových tónech, jako jsou světle modrá, zelená, žlutá, růžová či fialová. Pokud se ve světlých odstínech necítíte, nevadí. Na svatbu se hodí i tmavší modrá nebo třeba lahvově zelená.

I když jednobarevné šaty vypadají lépe, vzory nejsou tak úplně zapovězené. Obzvlášť jde-li o svatbu konající se venku, budou skvěle vypadat romantické rozevláté šaty s potiskem květů. Hodí se také elegantní satén a skvěle vypadají plisované šaty. Jestli jste ale zapovězenou odpůrkyní šatů, nevadí. Na svatbu jsou povoleny i elegantní overaly, v nichž rozhodně neuděláte ostudu, zejména pokud k nim obujete sandálky na podpatku.

Co se týče bot, určitě není od věci vzít si na svatbu dvoje. Ideálně jedny na podpatku, které dokonale podtrhnou vaše šaty, na pozdější odpoledne a večer, kdy už bude zábava uvolněnější, se pak můžete přezout do pohodlnějších balerínek nebo sandálků.

