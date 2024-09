Podzim je ideální dobou k výsadbě jarních cibulovin: Jak hluboko které sázet a kam?

Zahrádkářská sezona zdaleka nekončí. Už teď je třeba začít myslet na příští sezonu a pustit se do výběru a následného vysazování okrasných jarních cibulovin.

Už na konci zimy se pod zbytky sněhu začnou objevovat sněženky, bledule nebo krokusy, které později vystřídají narcisy, tulipány, modřence a hyacinty. Na vás už je, které cibuloviny si letos na zahrádku pořídíte. Při nákupu cibulek si je vždy pečlivě prohlédněte, neměly by být vyschlé a plesnivé. Sázet je můžete po skupinkách do plastových košíčků, které je ochrání před hraboši.

Máte všechno hotové? Podívejte se, jak se starat o zahradu v měsíci září:

Krokusy

Patří mezi nejoblíbenější hlíznaté jarní květiny, i když jejich podzemní část připomíná spíše cibulku. Kvetou brzy zjara od února do dubna. Pořídit si můžete jednobarevné odrůdy (bílé, žluté, světle až tmavě fi alové) i vícebarevné proužkované nebo žíhané kultivary, velkokvěté i drobnokvěté, prodávají se většinou podle druhů, anebo jako směsi různých odrůd.

Krokusy sázejte ve skupinkách na světlé slunné stanoviště s dobře propustnou sušší půdou.

Ideální jsou třeba okraje květinových záhonů, skalek, ale můžete je vysadit i do trávníku a po odkvětu trávu sekat. Krokusy jsou otužilé, vydrží i přízemní mrazíky do –5 °C, po odkvětu se zatáhnou, a pokud je nechcete znovu vykopávat, nechte je na stejném stanovišti a jen lehce prokypřete půdu, abyste je nepoškodili, vytvoří hustý květinový koberec.

Sněženky

Ve světě roste několik stovek druhů, u nás je to nejčastěji sněženka podsněžník. Jsou velmi odolné proti nepřízni počasí, kvetou i za mrazu na sněhu od ledna do března. Pěstební podmínky jsou v podstatě stejné jako u bledulí – ocení kyprou vlhkou půdu, dostatek živin, v době květu slunce a po odkvětu stín. Sněženky není třeba po odkvětu vykopávat, během pár let vytvoří rozkvetlé koberce. Pak můžete větší trsy rozdělit a zasadit na nové místo.

Bledule

Rostou volně v přírodě, dobře se jim daří na vlhkých místech v lužních lesích a bažinách nebo na stráních s mokrou výživnou půdou. V přírodě je ale netrhejte, jsou totiž chráněné, raději si v zahradnictví pořiďte malé cibulky a vysaďte je do zahrady na vlhčí místo. Bledule jsou nenáročné, vystačí si s dostatkem vláhy, kvetou od února do dubna. Po odkvětu je nemusíte vykopávat, jen pokud máte na zahrádce těžkou hlinitou půdu, můžete cibulky vyndat a zpátky je vrátit během října, ideální hloubka výsadby je 10–15 cm.

Modřence

Ve světě byste napočítali několik desítek druhů, často i planě rostoucích na okrajích luk. Dorůstají do výšky 15–20 cm, kvetou v dubnu a květnu v modré, ale i bílé nebo růžové barvě. Modřence ocení sušší vápenitou půdu a slunečné nebo polostinné stanoviště. Cibulky nemusíte po odkvětu vyrývat, množí se rychle postranními cibulkami. Pokud se porost moc zahustí, vykopte je, rozdělte a vysaďte na nové stanoviště.

Koupené cibulky modřenců vysazujte od září do října do dobře propustné půdy do hloubky zhruba 8–12 cm, ideální vzdálenost je 6–10 cm.

Hyacinty

Svůj domov mají ve Středomoří a původně kvetly jen modře. K dostání jsou v mnoha barvách, nejčastěji přirychlené sazenice v malých květináčcích. Pokud si pořídíte cibule, zasaďte je do hloubky 15 cm do zkypřené zeminy promíchané s rašelinou a kompostem, před zimou na ně přihrňte listí, aby cibulky nevymrzly, na jaře stanoviště odkryjte a až začnou hyacinty růst, pravidelně je přihnojujte. Po odkvětu odstřihněte stvoly se zaschlým květem, rostlinu nechte zatáhnout a cibule vykopejte, uložte na suché místo a nechte odpočinout do podzimu.

Tulipány

Odborníci je dělí na původní přírodní – botanické druhy a vyšlechtěné zahradní, ty se pak většinou liší tvary a barvami květů. Tulipány milují slunné stanoviště s propustnou výživnou půdou. Cibule sázejte v září do hloubky 8–15 cm ve vzdálenosti 10–15 cm podle odrůdy. Na jaře pak rostliny jednou za dva týdny pohnojte plným hnojivem. Během růstu listů a kvetení pravidelně tulipány zalévejte. Po odkvětu odřízněte suché květy, až listy zežloutnou a zvadnou, cibule vyndejte a nechte rozložené na suchém místě, pravidelně je také kontrolujte, zda nejsou plesnivé.

Narcisy

Narcisy mají rády kvalitní, dobře propustnou výživnou půdu a slunečné stanoviště. Cibule se sázejí v září a říjnu, pokud je podzim hodně teplý, je lepší počkat, teplo totiž může způsobit plesnivění cibulí. Jamky by při sázení měly být dvakrát až třikrát hlubší, než je výška cibule. Ty usazujte do jamky širší částí ve vzdálenosti 10 cm, pokud neprší, pravidelně je zalévejte. Na zimu na narcisy přidejte mulčovací kůru.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 9/2023"

Text: Olga Třešlová