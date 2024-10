Růže vysazujete na roky, vyberte jim správné místo

Domovem růží byla zprvu zejména Asie, ale jejich schopnost přizpůsobit se a vytvářet množství variant otevřela růžím cestu do Evropy, respektive na celou severní polokouli. Dnes se pěstují na velkých plochách, a kromě množství divoce rostoucích rostlin jde o jednu z průmyslově nejpěstovanějších květin, najdeme je skoro na každé zahrádce. Vždyť se staly symbolem lásky, a pokud chce muž ženě vyjádřit zájem, ale i respekt, pak je růže tou nejlepší volbou. I když má trny.

Důkladná příprava

Výsadba růží je v jistém smyslu specifická, je to totiž trvalka, kterou nevysazujeme na dva či tři roky. Pokud se o rostlinu budeme dobře starat a vytvoříme jí správné podmínky, může naši zahradu zdobit klidně několik desítek let. Z tohoto pohledu se vyplatí pečlivost při výběru stanoviště, v případě růží se nám k tomu přidává ještě jeden aspekt – druh nebo typ růže. Vzhledem k délce pěstování existuje totiž u růží nespočet variant, každá z nich potřebuje trochu jiné podmínky.

Jsou zde velkokvěté růže, dosahující jen výšky desítek centimetrů, ale také popínavé druhy, které snadno vyšplhají až na úroveň druhého patra, nebo půdopokryvné odrůdy rostoucí u země, ovšem potřebující prostor do šířky. Pro každou z odrůd musíte připravit speciální podmínky.

Klasické keřové růže vystačí s podpěrou, až se rozrostou, těm popínavým musíte připravit dostatečný prostor již na začátku. V každém případě růže mají rády slunná a chráněná stanoviště. V žádném případě je nedávejte na místo, kde se prohání vítr nebo na zámrzná místa. Mohly by snadno přijít k úhoně. Vyhnout byste se měli také místům, kde už dříve růže rostly. Pokud svou sadbu obnovujete, pokuste se najít jiné místo než dříve. Pokud to nejde jinak, čeká vás docela dost práce navíc. Bude nezbytné v podstatě většinu hlíny v celém prostoru vykopat, odvézt a nahradit ji úplně novým substrátem. Jinak hrozí, že růže bude trpět nedostatkem živin.

Postačí kompost

Růžím se dobře daří ve spíše lehčích, dobře propustných hlinitopísčitých půdách. Podobnou byste měli připravit i pro jejich výsadbu. Dejte pozor na těžké, trvale podmáčené půdy. Ačkoli růže potřebuje poměrně dost závlahy, trvalé promočení nesnáší dobře a její rostliny uhnívají. Proto také není nejvhodnější si k výsadbě růží vybrat dobu těsně po intenzivních dešťových srážkách, kdy je hlína úplně mokrá a mazlavá. V takové se nechytají vůbec dobře.

Růže pro výsadbu lze koupit ve dvou podobách – kontejnerové, kdy už je sazenice s trsem zeminy, nebo prostokořenné. Kontejnerové růže jde vysazovat prakticky celý rok, pro výsadbu rostlinek zbavených veškeré zeminy je ale říjen tím nejvhodnějším časem.

Nepočítejte příliš s tím, že výsadbu růží zvládnete za jeden den. Jde to, ale vše budete tak trochu urychlovat. Než totiž vůbec začnete sázet, je potřeba si vykopat jámu pro každou sazenici. Počítejte s tím, že růže potřebuje prostor, proto je potřeba kopat asi 40 centimetrů do hloubky a zhruba stejný průměr. Nesmíte zapomenout na to, že krček rostliny musí být – podle druhu – asi tři až šest centimetrů pod úrovní zeminy. Před kopáním si tak dobře prohlédněte připravené rostliny, musí se do vykopané jámy vejít volně, jejich kořeny by se neměly nijak kroutit. Jámy je vhodné nechat alespoň chvíli zaschnout, rozhodně neuděláte chybu, když počkáte den či dva.

V případě prostokořenných sazenic je nezbytné dobře prohlédnout kořenový systém. Jakkoli poškozené, nalomené nebo dokonce zaschlé či nemocné části kořenového systému bez milosti odstřihněte. Stejně tak odstraňte propletené kořeny či takové, které směřují vzhůru. Možná jich ubude trochu více, ale toho se nemusíte bát. Při výsadbě růže rozhodně nehnojte. Pokud si nejste jisti kvalitou substrátu či půdy v okolí, dejte na dno jámy trochu zahradního kompostu (počítejte s ním při určení hloubky). Ten dodá živiny a neohrozí nově rašící výhonky kořenů. Do substrátu můžete přidat i rohovinu. Dejte si pozor na umělá hnojiva s fosforem a chlévský hnůj.

Jakmile máte vše připravené, můžete začít sázet. Buďte opatrní, abyste kořeny nijak neohýbali. Přidržte si sazenici a postupně ji zasypávejte. Vyplatí se, když je jáma zhruba z poloviny zasypaná, trochu celý prostor zalít a pak pokračovat. Do zimy ještě myslete na pravidelnou závlahu, a než přijdou první mrazy, je třeba růže zakrýt. Stříhání nadzemní části nechte až na jaro.

Rada zahradníka Vlastimila Šindeláře Před samotnou výsadbou je velmi vhodné namočit růže do nějakého kýble či lavoru s vodou. Nechte je tam alespoň tři hodiny, ale klidně až do druhého dne. Rostliny se zregenerují a kořeny natáhnou vodu. Pak se mnohem lépe uchytí. A jeden drobný tip, pokud koupíte kontejnerové růže a ony při vložení do vody plavou, je to jasný signál zanedbané zálivky. Nechte je namočené, dokud neklesnou na dno.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 10/23"

Text: Jan Lodl