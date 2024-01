Výstřední Jana Uriel Kratochvílová: Vzpomenete si, jak vypadala bez masky?

Kdyby zpěvačka slavila své narozeniny, na narozeninovém dortu by sfoukla jednasedmdesát svíček. Jenže má to háček, excentrická Kratochvílová má o narozeninách mírně řečeno jiné představy. "Já žádné narozeniny neslavím, protože si myslím, že je to přežitek staré doby. Je to jedna z dalších diskriminací, která se na světě musí odstranit. Tyto nálepky lineárních věků jsou iluze a vůbec nefungují, je to další forma rasismu. Lidé se nehodnotí podle nějakých čísel, ale podle kvality jejich duše a srdce," uvedla před časem v rozhovoru pro Blesk.cz.

Místo narozenin začínajících sedmičkou slaví zpěvačka "věčné sedmnáctiny". „1 a 7 rovná se 8, a to značí, jak žijeme – do nekonečna! A na to jsou všechna lineární měřidla krátká,“ vysvětlila Kratochvílová.

Zpěvačka, jejíž kariéra započala v sedmdesátých letech, přitahuje zájem nejen pro svou excentričnost. I po všech vizuálních a jiných proměnách stále zůstává především respektovanou, osobitou a dnes už legendární zpěvačkou, skladatelkou a textařkou s jasně rozpoznatelným vokálním projevem. Kdo by neznal legendární hity, jako jsou V stínu kapradiny, Publikum tvé jsem já, Milování za svítání nebo Dlouhá, bílá, žhnoucí kometa.

Na podzim loňského roku vydala unikátní dvojalbum Now & Then, které bylo pokřtěno na oslavě věčných sedmnáctin během koncertu s hosty v Lucerně.