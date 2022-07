Využijte magickou moc své sexuální energie: Jak ji čerpat a kde ji uplatnit?

Co je to sexuální energie?

Lidé v sobě přestávají probouzet sexuální energii, brání jí ve volném proudění tělem, a blokují tak v sobě závan kreativní síly a nadšení pro věc. Říká se, že sexuální energie je trochu jako karma, je to něco, co z člověka vyzařuje a na co se druzí mohou snadno napojit. Nebo mohou cítit, že je s tímhle člověkem něco jinak. Sexuální energii využíváme samozřejmě v sexu, ale tam by to nemělo končit. Pokud cítíte, že ztrácíte vitalitu, pracovní náboj, inspiraci, potom je načase naučit se pracovat se sexuální energií, která vás může snadno zase nakopnout. Pokud se chcete více naladit na svou sexuální energii, zkuste tyto techniky.

