Vyvolávání duchů: Skvělá zábava, nebo nebezpečná hra?

Kdo někdy nezažil, že padl návrh jít vyvolávat duchy? Některá společnost to bere smrtelně vážně, jinde je to míněno jenom jako bláznivá zábava, která pomůže překonat nepříjemné počasí. Jenže někdy se taková na první pohled nevinná kratochvíle může proměnit v pěkný horor.



Část 1 / 6



Duchové na Twitteru Vyvolávání duchů je činnost, která provází lidstvo už od pradávna a rozhodně její obliba neupadá, naopak, jen v době nových technologií nabírá moderních podob. Například před několika lety začali v Londýně večer o svátku Halloween vyvolávat na sociální síti Twitter duchy slavných osobností. Otázky jim kladli uživatelé z celého světa a mediem byla slavná psychotronička Jayne Wallaceová. Seance tedy neměla podobu klasické skupinky lidí kolem stolu, i tak se zájemcům dostalo odpovědi, například slavný frontman skupiny Nirvana Curt Cobain litoval, že užíval drogy, protože tak podle svých slov přišel o vášeň k hudbě.

Pokračování 2 / 6 Desková hra Ouija Renesanci teď zažívá pozapomenutá hra Ouija, kterou oživil stejnojmenný film Ouija z roku 2014. Film vypráví strašidelný příběh o vyvolávání duchů, které se zvrtlo, a oživil tak otázku, jak moc je snaha o komunikaci se záhrobím bezpečná. Hra Ouija je přitom vskutku prastará záležitost, první zmínky o ní jsou z 11. století př. n. l. ve starověké Číně. Nejednalo se však o nástroj k vyvolávání duchů, ale tabulku určenou pro zábavu. Podobnou tabulku používali i staří Egypťané, Řekové a Mongolové, jenže zde se již jednalo o snahu komunikovat s dušemi zemřelých. Staří Egypťané si vytvářeli destičky s vyleptanými znaky, nad nimiž drželi na provázku prsten. Podobným způsobem se věštilo také v Řecku, v Římě a u Mongolů. Hru Ouija si dnes můžete koupit jako deskovou hru nebo si ji vyrobit. Měla by obsahovat číslice, všechna písmena abecedy, slova ano, ne, nevím a rozloučení a další důležitou součástí je i kovová planžeta, tedy jakási krátká hůlka, která ukazuje odpovědní písmenka. Při vlastní výrobě ji můžete nahradit například skleničkou. Na planžetu či skleničku si všichni účastníci lehce položí dva prsty, a tím se jejich energie prováže s deskou a ukazovátko pak odpovídá na položené dotazy.

Pokračování 3 / 6 Jak moc je vyvolávání duchů nebezpečné? Vraťme se k otázce, zda vyvolávání duchů je jen nevinná zábava, nebo zahrávání si s ohněm. Jsou lidé, kteří věří na „věci mezi nebem a zemí" a víra má neskutečnou sílu. Vždyť na tomto principu funguje moc šamanů, kouzelníků a léčitelů v primitivních společnostech, kdy víra vytváří realitu. Jsou známé případy, kdy lidé bezmezně věřící v moc šamana po jeho výroku, že během několika dní zemřou, vskutku zemřeli. Stejně tak funguje léčba, jak se říká „víra tvá tě uzdravila" – víra v uzdravení může pomoci překonat zákeřnou chorobu. Víra tak může být důvodem, že se taková seance podaří, a zároveň i příčinou toho, že vyvolávání duchů zanechá na člověku následky. Ale i ti přísně racionální jedinci mají ve své mysli zabudovanou pochybnost „co kdyby". A tato pochybnost je branou do jejich nitra. Proto i když je člověk o sobě přesvědčen, že je racionální a že na nějaké vyvolávání duchů nevěří, nemůže o sobě vědět, jak moc je psychicky labilní, dokud to nezkusí. A u senzitivnějších jedinců se lehce může stát, že taková duchařská seance v nich probudí nepoznané strachy a obavy. Jsou známy případy, že se lidé na takových seancích zbláznili. Měli od té doby pocit, že je někdo neustále sleduje, slyšeli divné zvuky, náhle se jim otevřelo okno a podobně. Byla za tím jenom jejich labilní psychika, nebo opravdové setkání s duchem?

Pokračování 4 / 6 Co když to fakt funguje? A pak je tu ještě možnost, že vyvolávání duchů opravdu funguje. Ne nadarmo můžeme na mnoha místech v Bibli číst varování před touto činností jako například tady: Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. (Leviticus 19:31) Proč všechny kultury od pradávna hledaly pojistky proti tomu, aby se zemřelí vraceli zpět mezi živé, některým zesnulým probodávali srdce, usekávali hlavy. A co Dušičky, které připadají na den, kdy Keltové oslavovali konec roku, svátek Samhain. O této noci z 31. října na 1. listopad Keltové věřili, že otevírá bránu mezi světem živých a mrtvých. Na svátek pak navázalo křesťanství se svými svátky Dušiček a Všech svatých. Sami okultisté varují, že vyvolávání duchů není žádná nevinná hra, ale činnost, která se může zvrtnout, a člověk už se pak vyvolaných duchů nikdy nezbaví. Pokud už to tedy chcete zkusit, jděte na to bezpečně.

Pokračování 5 / 6 Pravidla vyvolávání duchů Pokud už se rozhodnete takové seance zúčastnit, dbejte na to, abyste byla psychicky v pohodě: Nejděte do toho, pokud jste v nepohodě, nenechte se nutit, nedělejte to s lidmi, kterým nedůvěřujete. Buďte minimálně ve dvou, společná energie vám poskytne ochranu. Je celá řada metod, jak ducha vyvolat: Tabulka s písmeny, někdo používá plamen svíčky nebo klíč na provázku, kyvadlo. Lidé by měli sedět v kruhu a držet se za ruce, což je důležité, protože to poskytuje ochranu. Společné všem metodám je to, že duch se nezjeví sám, ale projevuje se skrze tyto předměty a činnosti. Můžete využít i médium, tedy člověka, který se na ducha napojí, ten pak hovoří skrze něj.

Pokračování 6 / 6 A jdeme vyvolávat Tabulku, svíčku nebo kyvadélko postavte na stůl, sedněte si kolem do kruhu a chytněte se za malíčky. Kruh nerozpojujte, je to vaše ochrana, takže zapomeňte na to, že se potřebujete poškrábat. Zavřete oči a třikrát za sebou vyslovte formulaci, ve které vyvoláte konkrétního ducha. Formulace by měla obsahovat, kterého ducha chcete vyvolat, uveďte tedy jeho jméno, datum narození a datum a místo úmrtí, aby to bylo zcela jasné. Pak poproste ducha, aby vám dal znamení, že je přítomen – uveďte, jak má to znamení dát (pohni plamenem svíčky atd.). Tuto výzvu 3x zopakujte. Pak můžete otevřít oči a počkat, zda se duch projeví. Pokud jste úspěšní, položte mu předem připravené otázky. Mějte je přesně zformulované a jednoduché, aby duch mohl odpovědět ano, ne, případně nad tabulkou s písmeny poskytnout jednoduchou odpověď. Setkání s duchem musíte i formálně ukončit, to znamená, když dostanete odpovědi nebo přestane odpovídat, poděkujte mu a pak ho pošlete zpět mezi mrtvé. Při odvolávání ho opět oslovte jménem a celou formuli zopakujte nejméně třikrát. Odvolání je důležité, aby duch nezůstal s vámi. Místo pak vyvětrejte. Náš tip Jaké dny jsou ještě vhodné pro rituály a čarování? Zjistíte to z této infografiky. Po kliknutí na název svátku se dostanete na další vhodné dny: