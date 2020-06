VyVolení Vladko, Regina, Emil: Co dělají finalisté první řady slavné reality show

Reality show VyVolení se do České republiky dostala poprvé v roce 2004 a kdo ji aspoň chvilku sledoval, má jistě v paměti hysterické scény vítěze Vladka, nahotu striptérky Reginy i svatbu ubrečeného Emila. První VyVolení se zkrátka zapsali do dějin, což se dalším ročníkům už nepodařilo. Kam se soutěžící po opuštění vily VyVolených poděli?

Hana Gajdošová Že si na toto jméno už ani nevzpomínáte? Není divu. Hanka totiž byla první, kdo vilu VyVolených po patnácti dnech opustil. V Duelu se utkala se silnou soupeřkou Reginou, která byla od začátku soutěže jedním z favoritů, a tak není divu, že Hanka neměla šanci. Reality show jí žádnou velkou slávu nepřinesla, objevila se kdysi na pár večírcích a tím to haslo. Dnes je jí čtyřiačtyřicet let a údajně pracuje pro jednu nábytkářskou firmu v Praze. Před pár lety se nechala slyšet, že už by nikdy do podobné soutěže nešla.

Jan Szenteczky Trochu hrozivě vypadající kameník přezdívaný Hanz byl nakonec docela sympaťák, který uměl zaujmout, na vítězství to ale nestačilo a Hanz reality show opustil jen týden po Hance. Během soutěže proslul výpady proti Regině a Vladkovi i spojenectvím s Petrem Zvěřinou, ale také porušováním pravidel, které mu nebylo cizí ani v osobním životě. Do soutěže šel proto, že se chtěl stát moderátorem, tento sen se mu ale nesplnil a vinil za to právě svoji temnou minulost. Ještě před soutěží byl totiž skinheadem a navíc dlužil peníze na výživném. Po skončení Vyvolených se Hanz stejně jako Hanka objevil na pár akcích a pak úplně vymizel z veřejného života. Co dělá dnes, není známo.

Petr Zvěřina Ten, který „do Prahy nepřijel na babětě", což byla hláška, která časem zlidověla, se líbil především ženskému publiku. Petr Zvěřina byl kontroverzní postava reality show, který od začátku věřil ve své vítězství. Otevřeně bojoval proti dalšímu favoritovi Vladkovi i Regině a svým arogantním chováním si brzy získal řadu odpůrců. Když ve třetím vyřazovacím kole vypadl, byl asi nejvíc překvapený právě on. Jako jeden z mála ale Petr Zvěřina dokázal své rychle nabyté slávy poměrně slušně využít. Dodnes je znám jako Zvěřina z Václaváku a vydělává si moderováním i jako občasný DJ.

Věra Patt Věra byla nejstarší obyvatelkou vily VyVolených, kterou opustila jako čtvrtá v pořadí. Ve vile proslula svými hysterickými výlevy, to ale bylo vše, čím dokázala zaujmout. Po odchodu z VyVolených se zuby nehty snažila zůstat slavná, o čemž svědčí i fakt, že tehdy snad neexistoval večírek, na kterém by chyběla. Kariéru zkoušela jako zpěvačka a DJka, nedařilo se jí však ani v jednom směru. V současnosti údajně plánuje rozjet revival Ivety Bartošové pod názvem Iveta B. Jedno se jí ale upřít nedá, ve svých třiapadesáti vypadá stále skvěle.

Alexandr Nikitin Alexandr Nikitin přezdívaný Saša byl první, kdo měl ve vile VyVolených na svědomí lechtivé pletky pod bedlivým dohledem kamer. Se soutěžící Monikou to rozjeli nejen v bazénu, ale také v ložnici pod peřinou, následně ale oba tvrdili, že k sexu nedošlo. Saša soutěž opustil po padesáti dnech a poté zkoušel kariéru jako herec. Nezadařilo se, nicméně z veřejného povědomí úplně nezmizel. Prosadil se jako moderátor a je také členem kapely Noisetrap, které se též stará o management i marketing.

Martin Horák Martin patřil mezi nejméně výrazné finalisty reality show VyVolení a na téhle taktice chtěl pravděpodobně proplout až do finále. Plán mu ale nevyšel a soutěž opustil po sedmapadesáti dnech. Tím ale jeho spojení s VyVolenými neskončilo. V druhé řadě totiž figuroval jako tiskový mluvčí a staral se o on-line reportáže přímo z vily. O pár let později se na obrazovkách televize Prima objevil znovu, a to v pořadu Ano, šéfe!, kam přihlásil svůj pražský podnik disco People. Ten už ale neexistuje, což svědčí o tom, že Zdeněk Pohlreich mu příliš nápomocný nebyl.

Rostislav Alka Sympaťák Rosťa byl dalším hezounkem první řady VyVolených. Příliš výrazně se neprojevoval, divačkám ale imponovala jeho hezká tvářička. Ani on neodolal svodům soutěžící Moniky. I on se po opuštění vily pokusil využít slávy a chvíli se snažil o moderování, jelikož ale tato kariéra nevypadala slibně, smířil se se situací a z veřejného života odešel. Dnes si užívá především své rodiny a role otce, o mediální slávu nejeví zájem.

Regina Holásková Regina byla rozhodně jednou z nejžhavějších kandidátů na vítězství ve vile VyVolených. Před soutěží se živila jako striptérka a ukázat své nahé tělo jí nedělalo problém ani před kamerami ve vile. Dokázala to pořádně rozjet a zároveň si nenechala nic líbit. S Vladkem chvílemi tvořili silnou dvojici. Samozřejmě i Regina toužila po slávě a po opuštění vily se jí snažila držet zuby nehty. Ale stejně jako většině dalších finalistů se jí to nepodařilo, a tak se odstěhovala do domečku na okraji Brna, kde žije se svojí dcerou a dvěma psy. Věnuje se malování a své obrazy prodává.

Václava Zapletalová Ani Václava přezdívaná Wendy nebyla příliš výraznou osobností soutěže, tudíž je záhadou, jak se jí ve vile podařilo přežít téměř osmdesát dní. Do povědomí se zapsala především skandálem v podobě amatérského porna, které v minulosti natočila a bylo k dohledání na internetu. Ani ona z účasti ve VyVolených nevytřískala příliš. Dnes pracuje jako vizážistka pro české seriály a také jako produkční a zdá se být spokojená.

Emil Zajac Další kontroverzní postavičkou v soutěži byl horník Emil Zajac, který se produkcí VyVolených v podstatě nechal dotlačit k tomu, aby se před kamerami oženil se svojí přítelkyní, s níž se o několik let později rozvedl. Proslul také svými ubrečenými výlevy, kterými chtěl pravděpodobně demonstrovat svůj herecký talent. Po opuštění vily toužil po slávě tak moc, že si dodělal konzervatoř a dokonce získal i několik rolí. Jeho herecký projev byl ale natolik slabý, že se žádná velká kariéra nekonala. Dnes se podle svých slov živí tím, že vozí přes cestovní agentury do zahraničí lidi toužící po netradičních zážitcích.

Monika Chrobáková Tehdy atraktivní blondýnka Monika chtěla ve vile údajně poznat něco nového. Aby jí nic nestálo v cestě, pouhé dva týdny před nástupem do VyVolených se rozešla se svým partnerem. Ve vile to pak rozjela nejen se Sašou, ale i s Rosťou a stala se z nich poněkud bizarní trojice. Jinak se ale Monika příliš neprojevovala, přesto v soutěži vydržela přes sto dní. Krátce po opuštění vily se vrátila ke svému bývalému partnerovi, který jí odpustil řádění před kamerami a dokonce si ji vzal. Manželství ale nevydrželo a Monika dnes vychovává malou holčičku s novým partnerem.

Michal Fraš Michal působil celkem jako sympaťák a za zločince by ho pravděpodobně nikdo z fanoušků VyVolených nepovažoval. Chvíli to ale vypadalo, že se do vily přišel tak trochu ukrýt před zákonem. Před VyVolenými totiž pracoval jako řidič a vozil dívky za jejich klienty, později pak byl obviněn ze zločinného spolčení s gangem kuplířů, soud ho ale obvinění zprostil. Podle dostupných zpráv měl následně problémy s kokainem a dokonce se šest let ukrýval před věřiteli v Irsku, kde měl údajně na svědomí drobné podvody.

Kateřina Langerová Benjamínek soutěže Kačka svým nevinným vzezřením vzbuzovala v mnohých pečovatelské pudy. Ve vile to dotáhla daleko, vlastně až do samotného finále, v němž se utkala s Jindrou a Vladkem. Po VyVolených se o ní mluvilo především v souvislosti s tím, že si nechala zvětšit prsa. I ona se po skončení soutěže vrhla na moderování, chvíli působila v soukromém rádiu a později přesedlala na televizi, kde moderovala herní pořad Re-Play. Stejně jako Regina tíhla Kačenka k umění, kterým se momentálně živí, mimo jiné také fotí. Žije ve spokojeném vztahu a sláva jí nechybí.

Jindřich Hovorka Potrhlý Jindra působil ve vile tak trochu jako mimozemšťan. S vrabčím hnízdem na hlavě a občas ztřeštěným chováním nezapadal mezi ostatní soutěžící, své fanoušky si ale dokázal získat, protože vlastně působil roztomile. To ho dovedlo až do samotného finále, kdy mu výhra unikla před nosem. O velkou slávu příliš zájem nejevil a z veřejného života se poměrně rychle stáhl. Na televizních obrazovkách se objevil až loni v pořadu Prostřeno!, a to ještě ve vedlejší roli. Jednou ze soutěžících byla totiž jeho žena Jaruška. „Daří se mi celkem dobře, mám dvě děti, fajnou ženu, která mi vaří. Poznali jsme se s Jaruškou, zalíbila se mi, tak jsem ji dobyl, udělali jsme si dvě děti a už to fičí. Už není cesty zpět," uvedl tehdy Jindra.