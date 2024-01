Výživná Výměna manželek: Věra koupe děti dvakrát týdně, za cigarety utratí 8 tisíc měsíčně

Temperamentní Nikola z Náchoda se přestěhuje do Prahy do poněkud usedlé domácnosti, kde chybí jídelní stůl. Na druhou stranu zamíří výbušná Věra do rodiny vyznávající zcela odlišný životní styl, třeba se denně sprchuje.

První rodina žije v Praze na Žižkově v nájemním bytě 2+1. Věře je 43 let a pracuje v kuchyni. Martinovi je 44 a rozváží jídlo. Desetiletý Míša chodí do třetí třídy. Elišce je sedm let. V domácnosti mají také spousty zvířat. Do pořadu rodinu přihlásil Martin, protože mezi partnery to občas jiskří. Mají problém s komunikací. Věrka je hlavou rodiny a často je výbušná. I když Věra a Martin jsou spolu už dvanáct let, mají rozdílný názor na rodinné finance. Věra neumí moc šetřit a Martin podle ní dává málo do domácnosti, hodně utratí za cigarety a pivo.

Druhá rodina žije v prostorném bytě 4+1 v Náchodě. Dělnice Nikola (29) pracuje v tamější fabrice. Jirka (32) pracuje jako montážní dělník. Spolu mají pětiletou Elišku a čtyřletého Jiříka. Mladý pár si chce Výměnu vyzkoušet, ačkoli Nikola už zásadní zkušenost má. „Před šestnácti lety moje maminka byla ve Výměně manželek. Mně bylo dvanáct let. Pomohlo nám to a od té doby s ní mám lepší vztah,“ říká maminka Nikola. Partneři jsou spolu v manželství čtyři roky a oba mají stejný pohled na rodinný život. Veškerý společný čas tráví s dětmi. Chtěli by si najít i čas jen pro sebe.

Nikola z dopisu zjistí, že jejím úkolem bude krmit králíky, morče a hada. Had žere králíky, morče a potkany a musí se mu měnit voda. V nové domácnosti je zaskočena, že nevidí jídelní stůl. Proto hned po seznámení připraví rodině jídlo, aby zjistila, kde stolují. Absence jídelního stolu je pro Nikolu nepochopitelnou záležitostí. Nikola je také šokovaná, že dětem se v její nové domácnosti vůbec nečtou pohádky a chybí jim základní věci v domácnosti. Martin říká, že za měsíc utratí 8,5 tisíc korun za cigarety. Už po třech dnech si uvědomí, jak je hrdá na svého manžela a děti.

Věra je v Náchodě překvapená, že děti se koupu každý den. Přijde jí to zbytečné. Je překvapená, že rodina, do které přijela tráví hodně času venku. Věrce přijde malý Jiřík občas neposlušný, a tak se Jirky zeptá, zda ho může plácnout přes zadek a nebo má na něj raději zvýšit hlas. Věrce také vadí množství dětských obrázku na lednici. Jirka ale obrázky nesundá, má pocit, že dětem by to bylo líto. Věrce velmi chybí telefon, při hraní her by jí víc utíkal čas.

