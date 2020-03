Vyzkoušejte sex jako z filmu Padesát odstínů šedi tak, aby vás to nebolelo!

Vzrušuje vás představa, že by vás partner spoutal a vy byste byla zcela v jeho moci? Nebo byste naopak vy ráda znehybnila jeho? Pokud zvolíte správné pomůcky, může být tato hra vzrušující a zároveň bezbolestná. Můžete si pořídit buď klasická chlupatá pouta ze sexshopu, která se vám nebudou zadírat do zápěstí, nebo volit kožená. Jestli se chcete partnerovi zcela oddat, můžete si pořídit jednotlivá pouta na všechny čtyři končetiny, která připevníte k pelestem postele. Nechce-li se vám investovat do hraček v sexshopu, nevadí. Můžete je nahradit například kravatami nebo šátky. Provazy raději nechte stranou, mohla byste si jimi nepříjemně popálit kůži.

Bičíky

Máte to občas ráda drsněji a nějaké to poplácání vám neublíží, ale naopak vás dokáže ještě víc vzrušit, stejně jako vašeho partnera? Pak se poohlédněte po bičících. Pro začátek je ideální takový, který má na jednom konci plácačku a na druhém konci chmýří, takže můžete střídat něžné šimravější doteky s důraznějším plácnutím. Aby se předešlo příliš velké bolesti a zároveň jste s partnerem nenarušili erotickou atmosféru, domluvte si s partnerem ještě před sexem takzvané záchranné slovo, kterým dáte najevo, že právě probíhající situace se vám nezamlouvá a nechcete v ní pokračovat. Záchranné slovo by nemělo být sexuální povahy a mělo by být snadno vyslovitelné, takže se často používají například názvy barev.