Vyzkoušeli jsme: Jak probíhá kurz první pomoci u Českého červeného kříže?

Jak probíhá kurz?

V malé skupince jsme si nejdříve s ostatními účastnicemi od naší školitelky Mgr. Kateřiny Jarolímové vyslechly, co nás v kurzu čeká. Hned poté jsme byly uvedeny rovnou do praxe a na dobrovolnicích z našich řad nám bylo předvedeno, co dělat, když se ocitneme v blízkosti bezvládného těla. V průběhu jsme odpovídaly na otázky, kdy se nás školitelka ptala, jak bychom v konkrétních situacích reagovaly. Jak se ukázalo, řídit se instinktem není v případě první pomoci ideální, protože často můžete zraněnému člověku svým jednáním ještě více ublížit.

Jakmile jsme si ujasnily, co dělat během ohledání bezvládného těla, jak ho uvést do stabilizované polohy a jak vyhodnotit situaci ve chvíli, kdy máme volat záchrannou službu, došlo na trénink na torzu gumové figuríny. Ukázaly jsme si, jak provést masáž srdce, a vysvětlily jsme si, proč není vhodné provádět dýchání z úst do úst. Měly jsme také možnost vyzkoušet si masáž srdce na figuríně malého dítěte.

Jak probíhá kurz první pomoci? Podívejte se na video: