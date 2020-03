Vyzkoušeli jsme na vlastní kůži: S nachlazením lze bojovat jedlou sodou

Jedlá soda má všestranné využití. Protože jsem zastáncem minimálního použití chemie a léků z lékárny, zaujala mě kniha "Jedlá soda", kterou vydalo nakladatelství Kazda. Najdete v ní 250 způsobů využití tohoto přípravku. Ano 250! Ty, které se týkají nachlazení, jsem se rozhodla vyzkoušet.

Jedlá soda proti bolestem v krku, zahlenění a špatnému polykání

Při nachlazení může rychle dojít k zahlenění krku a hrtanu. Pomocí jedlé sody lze hlen rozpustit a dostat jej z těla rychleji. Stačí rozmíchat jednu lžičku jedlé sody ve sklenici vlažné vody a poté kloktat, alespoň třikrát denně. Pro ještě lepší účinek lze do roztoku přidat šťávu z poloviny citronu a směs vypít po malých doušcích.



Zkušenosti: Je to podobné jako kloktání solného roztoku, oproti němu není tento tak agresivní. Mohou jej tedy využít i citlivější jedinci. I chuť je příjemnější. Roztok působí okamžitě, bolest a zahlenění částečně ustupují, samozřejmě se po čase opět vrací. Jako jediný lék to asi nestačí, jako podpůrný prostředek při léčbě je to ideální.