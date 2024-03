Vyznejte mu lásku jinak než slovy: Co muži ocení víc než „Miluji tě“?

Část 1 / 6



Věnujte mu bezmeznou pozornost Když muž vidí, že během večeře kontrolujete telefon, může dojít k závěru, že pro vás není dostatečně důležitý. Mozek muže je totiž vyvinutý tak, že je schopen soustředit se pořádně jen na jednu věc a ty ostatní filtruje. Ačkoliv mozek ženy funguje na jiné bázi a jsme schopné zvládat několik úkonů najednou, váš partner ocení, když budete soustředit pozornost pouze na něj. Tak mu dáte najevo, že je vaší prioritou. Také když mluví, udržujte oční kontakt a nenechte se vyrušovat. O čem všem mluvíte s partnerem? Otestujte se, zda je váš vztah v pořádku

Pokračování 2 / 6 Noste šaty, které na vás má rád Bez ohledu na to, jak dlouho jste spolu, to, že se hezky oblékáte, mu vysílá signál, že kvůli němu stále chcete vypadat dobře. I když to muži málokdy říkají a možná si to ani neuvědomují, dobře oblečená žena je pro ně samozřejmě přitažlivá. Zkuste zvolit červenou barvu, protože dámy v rudé na muže působí jako afrodiziakum. Chcete potěšit partnera? Takhle mu komplimenty nikdy neříkejte

Pokračování 3 / 6 Dopřejte mu čas pro sebe Zatímco vy nemáte problém říct si nahlas o volný čas jen pro sebe, váš partner může mít potíže s vyjádřením toho, co potřebuje. Občas si ale i on zaslouží odpočinek od všeho, který může využít k setkání s přáteli, hraní videoher nebo prostě jen ke spánku. Neváhejte mu proto čas od času navrhnout sama od sebe, jestli si nechce někam vyrazit a trochu se odreagovat. Váš manžel ocení, že s tím přijdete sama, protože nebude muset mít černé svědomí, že vás opouští. Nerada se hádáte? Zkuste těchto 5 kroků, jak předejít hádce s partnerem

Pokračování 4 / 6 Požádejte ho o radu Jakmile se ho zeptáte na jeho názor či radu, bude se cítit součástí vašeho světa, a dáte mu tak najevo, že vám na jeho názoru záleží. Požádejte ho o radu, jak požádat svého šéfa o přidání, čímž mu dokážete, že důvěřujete jeho úsudku. Uvidí tak, že na něj spoléháte a že ho potřebujete, což je pocit, který muži podvědomě ocení. Přátelí se váš partner se svojí ex? Pak byste si měla položit tyto otázky

Pokračování 5 / 6 Poděkujte mu za malé věci Příště, až váš partner odveze děti do školy nebo zařídí nákup, vyjádřete mu svoji věčnost. Během společného života mají páry tendenci brát spoustu věcí, které jejich partner dělá, jako samozřejmost, a zapomínají si navzájem děkovat. Proto partnerovi dejte najevo, že si jeho pomoci vážíte. Potěší ho to a do budoucna pro něj bude třeba i čím dál víc samozřejmé vám pomáhat. Žijete v manželství bez lásky? Jak to poznat a co s tím dělat?

Pokračování 6 / 6 Navrhněte rychlovku Je to většinou váš partner, který dává podnět k sexu? Změňte to! Ranní rychlovkou určitě nepohrdne! A je vědecky dokázáno, že i pár minut sexu má na jeho mozek blahodárný vliv. Zvyšuje se totiž dopamin, což je chemická látka, která stimuluje psychické potěšení. Navíc ze sexu máte požitek i vy, tak proč to celé nechávat jen na něm? Máte strach z lásky? Jak se ho zbavit a vpustit do života někoho nového