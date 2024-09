Vladimír Dvořák: S Bohdalovou se seznámil na rande, zůstali spolu 40 let

Výborný a v mnohém nepřekonatelný scenárista a konferenciér (v dnešním slovníku bavič) se narodil v roce 1925 v Písku v rodině železničáře. Už jako malý kluk si Vladimír Dvořák prý dělal všechno po svém, což bylo vidět i v pozdějším věku. Nedokončil Fakultu žurnalistiky, a tak přešel na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Ale ani tam nebyl spokojený, a školu tak po druhém ročníku jednoduše opustil. Působil mimo jiné jako novinář, redaktor v rozhlase či jako konferenciér v podniku Československé cirkusy, varieté a lunaparky. Odtamtud už byl jen krůček do Divadla estrády a satiry, kde se objevil nejen na prknech, co znamenají svět, ale i coby režisér.

Onou kamarádkou, která mu překazila plány, nebyl nikdo jiný než Jiřina Bohdalová. Dalo by se říct, že tak byla Dvořákovou femme fatale. Ani jednoho by v té době nenapadlo, že jejich vytříbené scénky plné chytrého humoru budou bavit diváky několik dekád. Jejich pořad Televarieté, který byl koloritem každoročních silvestrů, je prostě dodnes fenomén! Jejich spolupráce vydržela dlouhých 40 let.

Ale pozor, nikoliv na jejich společném! Oba rádi vzpomínali na originální historku, kdy se Vladimír zamiloval do jedné dívky, kterou záhy pozval na rande do vypůjčeného bytu. Dívka se ale tak trochu bála nekalých úmyslů dychtivého svůdce a jako garde si s sebou vzala kamarádku. Ta ale na netradičním rande nezavřela pusu a navíc snědla pohoštění, které Vladimír pro svou milou připravil.

Cena za vytrvalost

Na nových epizodách věhlasného pořadu Televarieté pracoval i po odchodu do důchodu. Produkční pořadu vzpomínal na to, jak po každém díle Vladimír hlásil, že končí, protože už ho nic dalšího určitě nenapadne, za pár týdnů už ale přišel s novým scénářem. Pár let před definitivním koncem Televarieté se ale Dvořák trápil víc a víc. Nerozuměl současnému humoru a už vůbec ne tomu, proč se do něj vkládalo tolik vulgarit. Navíc se u něj začaly projevovat zdravotní potíže, následoval vleklý úraz nohy, když ho srazilo na přechodu pro chodce auto, a několik operací.

V roce 1996 vstoupil do televizní dvorany slávy, což komentoval s humorem sobě vlastním jako „cenu za vytrvalost“. Svým způsobem měl pravdu, svým dlouholetým působením na výsluní se mu v podstatě vyrovnal málokdo. Vladimír Dvořák zemřel symbolicky pár dnů před silvestrem – v roce 1999 po dlouhé a těžké nemoci. Bylo mu 74 let. Spolu s ním odešla i noblesa, co ale zůstává a zůstane, jsou nadčasové televizní scénky ze života, které spolehlivě vykouzlí úsměv na každé tváři.