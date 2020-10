Vzrušují vás hádky s vaším partnerem? Víme, proč tomu tak je

Usmiřovací sex

Také máte občas pocit, že sex po hádce je ten nejlepší, protože se vyplaví adrenalin a vy si můžete uvolněně užívat? A ruku na srdce – nevyvolala jste někdy nějakou menší hádku právě kvůli skvělému usmiřovacímu sexu? Ukončit neshody milováním je samozřejmě ta nejlepší cesta, jak se usmířit, myslete ale na to, že byste vy ani váš partner neměli sex zneužívat místo omluvy a vyříkání si konkrétního problému. Pokud se navzájem zatáhnete do ložnice jen proto, abyste se vyhnuli řešení, není to v pořádku. Jako třešnička na dortu usmíření to ale funguje skvěle, tak směle do toho!