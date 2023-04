Vzrušující sex před zrcadlem: Proč ho zkusit a jaké polohy jsou nejlepší?

Proč sex před zrcadlem vyzkoušet

Sex před zrcadlem rozhodně není pro stydlíny, ale spíš pro ty z vás, které milují, když můžou při tom sledovat svá těla, pohyby a výrazy plné rozkoše. Tohle všechno vám navíc odraz ze zrcadla umožňuje i v polohách, při kterých se jinak nevidíte. Můžete se tak i dívat z očí do očí tehdy, kdy to není jinak možné. Vzrušující je pak také pocit odosobnění. Při pohledu do zrcadla máte tak trochu pocit, jako by v odrazu souložil někdo jiný.

