Vzrušující sex ve vaně: Na co si dát pozor, co si připravit a jak si neublížit?

Aby se romantická koupel vydařila k oboustranné spokojenosti, není radno podceňovat přípravu. Voda by měla být teplá tak, aby zahřála a vyhovovala vám oběma. K romantické atmosféře můžete přispět zapálením svíček, pozor ale na jejich rozmístění, abyste se o ně během koupele nepopálili nebo jejich shozením nezaložili požár. Nezapomeňte také na bublinky, a to zevnitř i zvenčí. Voňavá bublinková koupel je příjemná a na náladě se pozitivně odrazí i prosecco či sekt plný bublinek.

Pozor na vodu

S Archimedovým zákonem „Těleso ponořené do kapaliny…“ jste jistě obeznámena už z dob základní školy. I když si už možná nepamatujete jeho přesné znění, jistě jste zaznamenala, že hladina vody se zvýší, jakmile se naložíte do vany. V případě koupele ve dvou se výše hladiny zvedne o to víc, takže je třeba s tím počítat, stejně jako s faktem, že během sexu pravděpodobně dojde k pohybu, který může vodu z vany vytlačit. Pokud nechcete vytopit sebe ani sousedy, berte na to ohledy.