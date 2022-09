Vztah s manipulátorem: Rozchodem peklo nekončí! Co od něj čekat dál?

Dobrý den, jsem manipulátor… Tak se pochopitelně nikdy nepředstaví. Jak ho tedy poznat? Zpočátku bývá okouzlující a uhrančivý – musí vás přece získat do vlastnictví. Budete totiž jeho zvířátko, domácí mazlíček a on bude váš pán, vládce a vlastník.

Manipulátor si s vámi hraje

Soužití s manipulátorem je specifické. Za všechno můžete vždy vy. Bohužel tomu časem zpravidla uvěříte a velmi často se proto cítíte nemožná a neschopná. Manipulátor si s vámi hraje jako kočka s myší. Na okamžik vám nechá volnost, ale v nečekané chvíli sekne drápkem a blýskne ostrými zuby, abyste pocítila jeho sílu a převahu. Přehazuje si vás z jedné „tlapky“ do druhé. Jste jeho hračka.

Manipulátor má dvě tváře. Prezentuje se jako vzor ctností ve zkaženém světě plném hlupáků, jen s ním jste v bezpečí. Bohužel jinak mluví, než se chová. Lež a strach jsou jeho nejoblíbenějšími zbraněmi. Zachází s nimi mistrně.

Jak si nastavit hranice ve vztahu? Podívejte se na video:

Manipulátor je bezcitný

Manipulátor se bezchybně trefuje do vašich nejcitlivějších míst. Vždy ví, kam přesně cílit. Po čase zjistíte, že jste před ním jako nahá, bezmocná, bez síly, jen s očima pro pláč. „O své partnerce se vyjadřuje pohrdavě a uráží ji. Její sebeúcta potom klesá závratnou rychlostí. Za několik měsíců už pak ani neví, jestli to, co říká, co dělá a co je, je správné, nebo ne. Pochybuje o sobě. Některé ženy mohou mít solidní sebedůvěru, a přece ji ztratí, než uplyne jediný rok,“ vysvětluje v knize Láska a manipulace psycholožka Isabelle Nazare-Aga.

Váš odchod ho nezmění

Nečekejte, že pokud najdete odhodlání k odchodu a sílu odchod realizovat, že se „chytne za nos“ a jeho přístup ke světu, nebo dokonce k vám se změní. Bohužel takové zázraky se nedějí. Manipulátorovi zkrátka dělá dobře, když je vám špatně. Navíc se připravte na to, že pokud si rychle nenajde novou oběť, bude různými způsoby dál manipulovat s vámi. A to prostřednictvím společných dětí, rodičů, známých a podobně. Je schopen kontaktovat vaše kolegy z práce nebo nového přítele a šířit o vás bludy. Ale pozor, obvykle velice chytře a promyšleně.

Pravděpodobně změní způsob manipulace

Vzhledem k tomu, že po vašem odchodu vás už nebude mít plně pod kontrolou, využije každé prodloužené ruky, která na vás dosáhne, a to včetně vašich společných dětí. Z manipulace přímé se stane velice sofistikovaná nepřímá manipulace.

Tento způsob může být v některých případech bolestnější a účinnější. Je velmi důležité mu nečelit sama. Skvělé je, pokud při vás bude stát nějaký muž – otec, bratr, kamarád a podobně. Rozhodně bývá namístě se poradit s odborníky. Využít lze nejen privátní psychology, ale i různé podpůrné skupiny a organizace (např. www.stopnasili.cz) poskytující podporu osobám žijícím s násilníky, manipulátory a podobně.

Novým typem manipulace vám může vše kazit

Připraveným štěstí přeje. O svém odchodu a jeho důvodech se tedy svěřte nejen rodičům, přátelům a novému partnerovi, ale chytře a promyšleně třeba i kolegům v práci. Může se totiž stát, že je bude kontaktovat. Jeho „útok“ ale nebude prvoplánový – poškodit, dehonestovat, zesměšnit či očernit vás bude chtít spíše nepřímo.

„Pracuji pro jednu mezinárodní křesťanskou organizaci, sama věřící nejsem, ale můj zaměstnavatel si velmi potrpí na určitý morální kredit. Když se mému bývalému nedařilo mě získat zpět, začal mi škodit, jak jen to šlo. Například nelenil a zavolal mému šéfovi a starostlivě se vyptával, zda nemám nějaké problémy v práci.

Prý si děti stěžují, že jsou často samy a mají hlad. Také údajně říkají, že doma stále piju víno. Exmanžel se tak promyšleně stavěl do role starostlivého otce dětí. Šéfovi řekl, že mu na mně i po rozvodu moc záleží a miluje mě, proto volá… Pochopitelně volal, aby mě očernil! Jenže můj šéf mě naštěstí zná a důvěřuje mi,“ svěřila se v jedné internetové diskusi se svými zkušenostmi s odchodem od manipulátora paní Monika.

Chce vás zpět, anebo zničit

Buď vás bude mít, anebo vás bude deptat alespoň na dálku – to je bohužel velmi častý scénář extrémně manipulativních osob. Odborníci důrazně varují před tím, abyste se k manipulátorovi vracela.

Nedoufejte, že se změní a bude se snažit, svůj odchod si po čase vypijete. Pokud tedy nemáte to štěstí, že na vašeho bývalého „zadupe“ váš bratr či otec. Jestli to není váš případ, pokuste se alespoň nedat najevo, že vám nějaká konkrétní nová taktika velmi ubližuje – protože právě to on chce vidět! Buďte věcná a chladná, nenechte se rozhodit a s ledovým úsměvem přejděte všechna jeho slovní „bodnutí“. Nekrmte ho slzami, rozladěním a bolestí. Pokud vyhladoví a vy mu potravu neposkytnete, je jistá naděje, že půjde o dům dál.