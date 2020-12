Láska se neptá na věk, souhlasíte? Vlaďka si to myslí, a proto když potkala mladšího muže, se kterým se do sebe zamilovali, začala s ním budovat vztah, i když by klidně mohl být jejím synem. Ve svém okolí se ale s pochopením nesetkala.

S Honzou jsem se potkala na kurzu vaření. Dostala jsem ho od svého syna jako narozeninový dárek. Honza ho zase dostal rok předtím k Vánocům a měl poslední šanci si ho vybrat. Tak jsme se loni potkali na kurzu vaření thajské kuchyně, jen týden před Štědrým dnem. Byla jsem s Honzou ve dvojici a moc jsme se u vaření nasmáli. Hned jsme si padli do oka, i když on je o osmnáct let mladší.

Možná za to mohla ta všudypřítomná vánoční atmosféra, světýlka v ulicích a vonící svařené víno… Nevím, každopádně na hrnek horkého svařáku jsme s Honzou vyrazili hned po skončení kurzu. Probírali jsme nejen svoji společnou zálibu ve vaření, ale i další koníčky. Oba jsme nadšení cestovatelé, a tak jsme si měli co říct.

Miluji mladšího muže

Hned další den jsme spolu zašli na vánoční trhy a znovu jsme se setkali ve vinárně po Honzově vánočním večírku o několik dní později. Přijel už v celkem rozjařené náladě a to mu dodalo na upřímnosti. Svěřil se mi, že se do mě zakoukal a neví, co se děje, protože ještě nikdy starší ženu neměl. Já vztah s mladším mužem také nezkoušela, ale oba jsme věděli, že do toho chceme jít.

Teď už to bude téměř rok, co mám vztah s mladším mužem, který by mohl být můj syn. Honzovi je třicet, ale není to žádný kluk – má v hlavě srovnané, co od života chce. Na rozdíl od mého opravdového syna Tomáše. Tomu je sice teprve sedmadvacet, ale ještě ani nedokončil vysokou školu. S Honzou má navíc velký problém.

Syn na mého partnera žárlí

Když Tomáš zjistil, že mám vztah s mladším mužem, ztropil mi scénu. Nechápu, o co mu jde. Doma už téměř nebydlí a peníze mu posílám i nadále. Vychovávala jsem ho skoro celý život sama, s manželem jsme se rozvedli, když mu bylo pět let. Od té doby jsem měla pár partnerů, ale s Tomášem si nikdy nesedli, a tak se k nám ani jeden nenastěhoval.

Můj syn byl vždy zvyklý, že mě má pro sebe a kdykoliv mu se vším pomůžu, zařídím, navařím. Možná vidí v Honzovi konkurenci, ale o tom nemůže být vůbec řeč. Tomáš dokonce řekl mým rodičům, že mám vztah s mladším mužem. Já o svých nových partnerech s rodiči nikdy nemluvila. Nepovažovala jsem to za nutné, když jsme spolu ani nebydleli.

Jak si ho udržet?

Teď mám ale Honzu na talíři při každé návštěvě rodičů. Prý jestli jsem se nezbláznila tahat se s mladým klukem. Měl by si raději najít stejně starou partnerku, oženit se, mít děti... Tyhle řeči mě vždycky píchnou u srdce. Samozřejmě že jsem přemýšlela, jestli má náš vztah budoucnost.

S Honzou je mi opravdu hezky, ale tuším, že jsem pro něj jen přechodná stanice. Má svůj život před sebou. Ještě jsme o tom nikdy nemluvili. Honza tohle téma zatím nevytáhl a já se mu raději vyhýbám. Nechci, aby mi musel lhát.