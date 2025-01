Čistka ve vztazích: Nenechte se vysávat

Kamila ležela v posteli a nemohla se hýbat. Už několikátý den se cítila tak unavená, že nezvládala nic jiného, než se jen dívat na televizi. Přišlo to zničehonic, jako kdyby jí někdo vyndal baterky z těla. A to si vzala pár dní volna a chtěla odjet s kamarády do hor! Místo toho tohle. Nefungovalo nic, jen spát a jíst. Ani si nepamatovala, kdy naposledy tolik dní nic nedělala. Když se po pěti dnech znovu nadechla, jako by jí zase někdo vrátil baterky zpět. Nechápala, co se to dělo…

Proč je potřeba občas zpomalit?

Každopádně, když tak ležela a nebyla schopná žádné činnosti, přemýšlela, proč se jí tenhle blackout přihodil. To, že hodně sportuje a málo odpočívá, věděla. Ale tohle bylo něco jiného. Věděla, že aby byla v pohodě, potřebuje mít kolem sebe i dobré vztahy. S lidmi, na kterých jí záleželo. Jenže teď to drhlo na dvou zásadních, a dlouho – její dobrá kamarádka se poslední rok změnila, nějak jí na Kamile přestalo záležet. Stejně tak trenér, který jí poslední čtyři roky denně psal tréninky, se rozhodl skončit spolupráci, a s novým to nefungovalo, jak si přála… Byla z toho rozmrzelá a trápilo ji to.

Je to těžké, ale pomůže to

Najednou jí došlo, že musí změnit tohle. Vyčistit si vztahy. Zní to snadno, ale řekněte kamarádce, že s ní končíte. Sbohem a měj se! Bolí to. Podobné to je i s osobou blízkou, s níž řešíte každodenní zlepšování ve své vášni, a tou pro ni trenér byl. Když už se pokusila o různé nápravy, změny, stejně to nefungovalo, dospěla k tomu, že je čas na radikální řez. Vždyť právě to vyčerpání, které měla za sebou, mohl být důsledek. „Vždycky je lepší být sám, než s někým, kdo si tě neváží, nerespektuje tě a činí tě osamělým ve vztahu,“ uvádí Petr Casanova. V hlavě jí zněla věta známého psychologa. A tak kamarádce i trenérovi řekla sbohem.

Nejdřív rešte, až potom řežte

Říkáte si, že je to drsné? Možná zbytečné? A že takováhle věc přece nemůže mít vliv na vaše zdraví? Naopak. Právě takováhle věc má vliv na vaše zdraví. Na to duševní, a tedy i fyzické. A jelikož se už delší dobu všichni snažíme své zdraví chránit, jsou právě nefungující nebo špatné vztahy jednou z příčin, proč se nemusíte cítit dobře ani fyzicky. Zaměřte proto i svou pozornost tímto směrem. Vždyť už jste ve věku, kdy prokouknete lidi rychleji než ve dvaceti. Také už znáte i svou cenu, nemusíte mít proto ve své blízkosti někoho, kdo vám energii bere, ne dodává. Dříve, než ale něco takového uděláte, se zkuste snažit, aby to fungovalo. To, co Kamila musela udělat, už bylo krajní řešení. Něco, co v ní dlouhou dobu zrálo a spíš jí ubližovalo, než dávalo. Jako i ve vztahu se nejdříve snažíte, než se rozejdete, je to tak i v jiných vztazích.

O vztahy pečujte

Koučka Lucie Mucalová k tomu říká: „Držte si vztahy s lidmi, kteří vás mají rádi. Držte se lidí, kteří vás milují, a přitom neztrácejte pokoru a vděčnost, a to nikdy. Nebojte se znovu nacházet cestu k lidem, se kterými v minulosti byl problém, ale člověk ví, že i nadále je tam potenciál a vztah má ještě šanci na rozvíjení se dál. Chyby děláme všichni a můžeme je udělat, ale to není konec světa a není nutné se distancovat, zůstávat sám a nevídat se s nikým. Kde to cítíte srdcem, že vás lidé mají stále rádi a vy je, tak takové vztahy nezatracujte. Co bylo, to bylo, a už je to minulost. Je dobré se povznést nad jisté věci a jít dál. V životě se může stát neuvěřitelná věc, ale je fajn umět rozlišovat, co je dobré a co už ne. Čas vždy ukáže, co se bude dít dál na naší cestě. Kdo do našeho života patří, ten tam zůstane, anebo se bude pořád vracet a předávat nám poselství. Není to náhoda, děje se to ve správný čas.“

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 12/21"

Text: bla