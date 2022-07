Weight stigma, diskriminace kvůli hmotnosti. Jak se s ní vyrovnat?

Celá řada moderních trendů, novinek i vynálezů doputovala do staré Evropy z Nového světa – ze Spojených států. Bohužel nejde jen o novinky užitečné či zdravé a všeobecně prospěšné, ale také o trendy zcela opačné. A to se žel bohu týká i „weight stigma“, tedy společenské diskriminace na základě hmotnosti. Dá se tedy předpokládat, že se v nějaké míře bude objevovat i v české společnosti.

Ze statistických dat sbíraných ve Spojených státech se diskriminace na základě hmotnosti týká vcelku nepřekvapivě většího počtu žen než mužů. Krása a štíhlost se v současnosti staly poněkud povrchním ekvivalentem úspěchu a životního štěstí. Naopak nadváha je mnohdy spojovaná s neúspěchem, leností a dalšími negativními vlastnostmi – mnohdy tak činíme i nevědomě. K různým formám šikany od nevhodných poznámek přes posměšky až po urážky pak bohužel překvapivě dochází nejen v běžné společnosti, ale třeba i v lékařských zařízeních a také v zaměstnání a tradičně bohužel i ve školách. Častým tématem pichlavých poznámek je lenost, slabá vůle a neschopnost se ovládat. Což sice může být v některých případech kořenem problému, ale takto laděná kritika a v některých případech až šikana ničemu a nikomu nepomohou! Zejména jde-li o mladé obézní, kteří do svých rozměrů vyrostli v prostředí, které je k tomu nabádalo.

„Nedělejte to!“ apeluje čtenářka

„Ano, jsem tlustá, vím to – a nejsem tak vůbec spokojená! Zhubnout se snažím už roky. Věkem a každým těhotenstvím zvyšující se nadváhu mám od dětství. Jsem jedináček. Mí rodiče se o mě hrozně báli. V dětském věku mi totiž diagnostikovali Perthesovu chorobu, nekrózu hlavice kosti stehenní. Nemoc je závažná, ale léčitelná, léčba je dlouhá a vyžaduje klidový režim – tedy žádný sport, žádný pohyb. Já sama strávila pár měsíců v sádrovém krunýři a později také v rehabilitační léčebně. To vše se podepsalo na mém vztahu ke sportu, na mé hmotnosti i na výchově založené na strachu o mé zdraví. Z bludného kruhu se mi nikdy nepodařilo vystoupit. Díky svým nápadným proporcím – jsem malá a velmi výrazně tvarovaná – neustále slýchám nějaké poznámky. Slýchala jsem je ve škole, v práci, u lékaře, v MHD, prostě všude. Nechápu, snad kromě slušných a věcných lékařů, proč mají cizí lidé potřebu takové věci dělat. Neznají mě, neznají můj příběh, netuší, jak moc mě bolí duše. Prosím, nedělejte to! Snažím se, ale má startovní čára byla jinde než vaše!“ napsala nám čtenářka, paní Jitka.