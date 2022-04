Jennifer Grey

Hvězda kultovního filmu Hříšný tanec Jennifer Grey a Johnny Depp spolu chodili pouhý rok v roce 1987 poté, co se Grey rozešla se svým snoubencem, hercem Matthewem Broderickem. Herečka několikrát zmínila, že nepoznala opravdovou vášeň, dokud nepoznala Deppa. Na jejich vztah vzpomíná jako na jeden z nejvášnivějších v jejím životě a říká, že herec stál za všechny těžkosti, kterým kvůli jejich vztahu musela čelit. „Jsem zamilovaná, docela jistě poprvé v životě… Je milý, zábavný, chytrý, morální, přemýšlivý, uctivý,“ napsala si herečka tehdy do svého deníku. Přiznala také, že ji Depp požádal o ruku po pouhých dvou týdnech vztahu, nakonec to ale byla ona, kdo vztah ukončil, když tehdejšímu idolovi nechala vzkaz v hotelovém pokoji, zatímco on byl na schůzce. Podle jejích slov vztah po devíti měsících neustál Deppovu rychle rostoucí slávu.

Winona Ryder

Johnny Depp a Winona Ryder se poprvé potkali na premiéře hereččina filmu Great Balls of Fire! v roce 1989, o pár měsíců později už spolu točili slavný film Střihoruký Edward. Mladičká Winona se do herce okamžitě zamilovala a po pěti měsících došlo na zásnuby. Svatba se však nikdy nekonala a jejich vztah skončil v roce 1993, a to i přesto, že Depp bral vztah vážně a na důkaz lásky si nechal vytetovat „Winona Forever“ (Winona navždy), které však po rozpadu vztahu změnil na „Wine Forever“ (Víno navždy). Hollywoodský herec je přesvědčený, že za konec jejich vztahu může silný mediální tlak, který pár neustál. Oba nesli rozchod velmi těžce a dlouho se jeden pro druhého trápili, dodnes o sobě ale mluví jen v superlativech. Winona Ryder se Deppa neváhala okamžitě zastat, když proti němu Amber Heard vznesla obvinění ze sexuálního násilí.