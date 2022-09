Z čeho máte největší strach ve vztahu? Toto vašemu znamení nahání hrůzu

Vztahy jsou někdy komplikované. Je zapotřebí vynaložit spoustu úsilí, trpělivosti a času, aby vztah mohl růst. Ale i poté mohou přetrvávat obavy a pochybnosti, zda jsme udělali dost. Na to, čeho se ve vztahu nejvíc bojíme a z čeho máme největší strach, mají vliv také hvězdy, Slunce a Měsíc, tedy znamení zvěrokruhu.

Beran: Strach ze ztráty lidí, do nichž jsou zamilovaní Berani milují hodně intenzivně. Nejsou příliš přizpůsobiví a zabere jim hodně času, než si zvyknou na nové věci. To se týká i vztahů. Je pro ně velmi obtížné naučit se s někým žít. Jakmile si ale zvyknou a začnou toho druhého milovat, je pro ně těžké na něj zapomenout. Proto je jejich největším strachem ve vztahu strach z myšlenky, že by ten druhý mohl odejít a oni by museli pokračovat dál bez něj.

Býk: Strach z toho, že budou podvedeni Toto zemské znamení oceňuje loajalitu. Jsou to introverti a lidem se těžko otevírají. Trvá dlouho, než se zcela ponoří do vztahu. A i když to udělají, dělají to s jedním okem otevřeným! To znamená, že se vždy stresují myšlenkou, že by jejich partner mohl flirtovat s někým jiným a podvádět je. Jejich strachem ve vztazích je strach z nevěry.

Blíženci: Strach z toho, zda budou schopni udržet vztah Blíženci jsou známí svým šarmem a družností. Od přírody mají svobodného ducha, takže ne vždy se drží společenských pravidel a pravidlem lásky. Zamilují se příliš rychle a často a někdy skutečně až příliš často. Uvnitř si však nejsou jistí, co vlastně od vztahu očekávají. Jejich největším strachem je tedy strach z toho, že se jim nepodaří mít kvalitní vztah.

Rak: Strach, že nebudou ve vztahu oceněni Raci jsou nejcitlivější, nejsladší, nejromantičtější a pro milovanou osobu by se opravdu rozdali. Když milují, jejich srdce přetéká láskou. Očekávají život jako v romantickém filmu se všemi sladkými melodiemi. Nejvíc se ale bojí toho, že je bude partner ignorovat. Chtějí, aby je i on oceňoval stejně jako oni jeho.

Lev: Bojí se, že je partner ignoruje Lvi milují pocit, že jsou milováni. Ať už ve vztahu, nebo ne, chtějí být středobodem všeho, co dělají. Vypněte jim reflektor a budou připraveni řvát! Tahle vlastnost se ve vztahu překlápí do strachu, že budou ignorováni. Jsou to hrdí jedinci a je pro ně noční můra, pokud je jejich partner ignoruje a nedostatečně jim dává najevo, jak jsou skvělí.

Panna: Bojí se maličkostí, které by mohly vztah zničit Panny jsou spolehlivé a důvěryhodné. Mají ale velmi vysoké standardy a stačí jedno uklouznutí partnera, aby byly podrážděné. Zvenčí se však budou tvářit, že se nic nestalo. Uvnitř se budou bát sebemenších drobností, které by se mohly pokazit. Může to být klidně jen to, že jim partner koupí špatný odstín bot.

Váhy: Bojí se, že je nahradí někdo lepší Váhy jsou spojeny s manželstvím a stabilitou. Jsou krásné a společenské. Toto vzdušné znamení je sice vysoce společenské a nebojí se flirtovat, ale je to především proto, že nenávidí samotu. Nechtějí být ani žít sami. Nejstabilnější (či vyrovnané) jsou, když jsou ve šťastném vztahu. Uvnitř jsou velmi nejisté. Netrpí lehkomyslností a jejich největším strachem je, že je partner opustí kvůli někomu krásnějšímu a bohatšímu, kvůli čemuž zůstanou samotné.

Štír: Bojí se odhalení tajemství z minulosti Vášniví a intenzivní Štíři. Aby vám důvěřovali, trvá to dlouho. Všechno ve svém životě dělají s jasným cílem nebo záměrem. Nenávidí pocit, že jejich partneři mohou mít tajemství, přitom jsou sami velcí tajnůstkáři. Nejvíc se bojí toho, že jim partner něco zatajil a že je podvádí.

Střelec: Bojí se, že je partner začne nudit Střelci jsou ohniví, vášniví a velmi, velmi atraktivní! Když jsou ve vztahu, hýčkají své partnery láskou a pozorností, takže se budete cítit jako král/královna. Mají dobrodružnou povahu a jsou nejraději, když podobnou má i jejich partner. Největší strach ve vztahu je ten, že by se mohli začít příliš brzo nudit.

Kozoroh: Bojí se neshod ve vztahu Kozorohové podobně jako Lvi milují pozornost. Ale rozdíl je v tom, že to nikdy nepřiznají. Nesnáší, když se jim dokazuje, že se mýlí. A nesnáší neshody. Ve vztahu se tedy nejvíc obávají toho, že s nimi jejich partneři nebudou na veřejném místě souhlasit.

Vodnář: Bojí se připoutanosti a ztráty svobody Vodnáři jsou svobodomyslní, vzpurní a náladoví. Nejprve se poplácejte po zádech za to, že jste vůbec získali za partnera Vodnáře. Ze všeho nejvíc milují svobodu. Největší strach, který mohou mít ve vztahu, je fakt, že by se mohla ztratit jejich svoboda.