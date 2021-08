Z čeho se ženám podlamují kolena? Tyto vlastnosti na mužích milujeme!

Žádná žena na světě není stejná. Každá z nás má různé touhy a přání, a tak od svého partnera očekává něco jiného. Přesto se najde několik mužských vlastností, které rozechvějí každou z nás a z naší drahé polovičky udělají nejlepšího muže na světě. Které to jsou?

Smysl pro humor Každá žena se potřebuje smát a tam, kde nechybí smysl pro humor, vládne pohoda a harmonie. Není totiž nic lepšího, než když se se svým partnerem dokážete od srdce zasmát, občas si umíte ze sebe vystřelit a neberete všechno smrtelně vážně. Na druhou stranu by ale muži měli mít na paměti, že všeho moc škodí a že pokud si ze všeho budou dělat jenom srandu, nebudeme je brát vážně a budeme je považovat spíše za šašky. Jak udělat co nejlepší dojem? Podívejte se na video:

Slušné vychování Možná vám připadá, že slušné vychování je přece samozřejmost, ale není to tak. V dnešní době se najde nespočet mužů, kteří ženám nepodrží dveře, nepomohou do kabátu, a co je horší: Neumějí s ženami mluvit slušně. Pokud máte vedle sebe někoho, kdo nechodí pro sprosté slovo daleko a není galantní, dejte od něj ruce pryč.

Umí si poradit Každá žena ocení, když si její partner poradí s věcmi okolo bytu či domu a je ochotný zapojit se také do domácích prací. Pokud se vám doma něco pokazí a partner si ihned ví rady, je to velká výhoda. Nemusí samozřejmě všechno umět sám, to nedokážeme ani my, ale důležité je, aby nepanikařil a dokázal situaci vyřešit bez naší asistence.

Inteligence A nemáme na mysli pouze jeho hodnotu IQ nebo počet titulů. Ženy neskutečně přitahuje, když mají muži přehled a dokážou ke každému tématu přispět svou troškou do mlýna. Zároveň by měli být moudří a spravedliví, a než učiní nějaké rozhodnutí, měli by zvážit všechny možnosti. A rozhodně by neměli zapomínat používat selský rozum!

Umí být romantický Nemusí vám hned psát milostné básně nebo zpívat serenády. Pokud připraví večeři při svíčkách, pošle vám do práce květiny nebo vás vezme na romantickou procházku, je to mnohem víc než jakýkoliv drahý dárek. Tato malá gesta pro ženu znamenají opravdu hodně a bez romantiky by žádná z nás nebyla ve vztahu úplně šťastná.