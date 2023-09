Z historie povinné školní docházky: Za neúčast pokuta, slabikář bez obrázků a učitelky bez sexu

Nechodíš? Zaplatíš!

„Rádi bychom viděli, kdyby rodičové svých dětí ve věku šesti až dvanácti let do škol posílali,“ prohlásila roku 1774 císařovna Marie Terezie při zavádění první školské reformy u nás. Od tohoto roku u nás byla díky císařovně zavedena školní docházka pro děti ze všech společenských vrstev. Tedy nejen pro bohaté, jak tomu bylo celá staletí. Povinnou se však stala až o několik desetiletí později, a to v roce 1869. Kdo děti do školy neposílal, mohl být dokonce pokutován a v horším případě i uvězněn!

