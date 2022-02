Z nádražačky spisovatelkou: Zemřela Ludmila Vaňková, autorka historických románů

Nemravný Karel IV.

Spisovatelkou na plný úvazek se stala až na konci 70. let, ve svých padesáti letech. Mezi nejznámější díla Ludmily Vaňkové patří mimo jiné chronologická řada třiadvaceti románů o Přemyslovcích a Lucemburcích, ve kterých zachytila historii samotného Českého království mezi lety 1169–1403. Poutavě dokázala skloubit fakta s fikcí, díky čemuž vznikly napínavé a lidské příběhy nejen ze života panovníků. Snažila se vcítit do svých hrdinů a představit i jejich vnitřní svět, co by mohli cítit, jak uvažovat. Jejím heslem bylo: Hlavně žádná nuda! Jednotlivým postavám dávala něco navíc, poutavě líčila osudy mocných králů i dalších hrdinů. „V mladém věku si Karel IV. prý počínal tak nemravně, až ho jeho otec musel pokárat,“ vyjádřila se na účet českého krále spisovatelka. Román Mosty přes propast času z doby rytířského středověku, stejně jako knihy Čas čarodějů nebo Genesis se dají označit jako literatura science fiction.