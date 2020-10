Ryby žijí do značné míry ve své fantazii, a to i muži, kteří jsou značně nepraktičtí. Přesto dokáží netřít bídu s nouzí a přijít k penězům. Jaká je obecná charakteristika tohoto znamení, co jejich zdraví, práce a vztahy?

Ryby – 19. února až 20. března

Vládnoucí planeta: Neptun

Živel: voda

Část těla: nohy od kotníků dolů, speciálně chodidla

Květina: leknín, mořské řasy

Kámen: jadeit, opál, bílý korál

Základní charakteristika

Můj učitel astrologie blahé paměti měl manželku Rybu. Byla to éterická jogínka, která vždycky vypadala podstatně mladší, než ve skutečnosti byla. A právě zkušenosti z dlouholetého soužití ho vedly k tomu, že při řečech o rybím půvabu pokaždé zavrčel, že se to nesmí přeceňovat, protože piraňa je taky ryba. Sumárně je však Ryba stvoření, které pro lidi, které miluje a kteří potřebují pomoc (a stejně tak i pro nemocná, hladová a ztracená zvířata), udělá všechno, co se jen udělat dá. Je to dobře, protože takových lidí není nikdy dost.

Jaký je muž narozený ve znamení Ryb?

Občas vám bude připadat, jako by snad ani nebyl z tohoto světa. Vypadá, jako by se neustále vznášel někde, kam se dostane jen on sám a kam s sebou nikoho jiného nevezme. Na muže je nezvykle emotivní, zajímá ho umění a navíc i psychologie a duchovní nauky všeho druhu. Partnerku potřebuje mimo jiné proto, aby mu pomáhala s praktickou stránkou života, kterou sám moc nezvládá.

Žena ve znamení Ryb

Staré astrologické pravidlo říká, že není dost žen narozených ve znamení Ryb, aby pokryly zástupy mužů, které po nich touží. Ženy z tohoto znamení jsou především stoprocentně ženské. Je tedy přirozené, že si vybírají povolání, ve kterém pečují o lidi. Jsou vynikající psycholožky, pečovatelky, ale i ředitelky různých nadací a obecně prospěšných společností. Mohou se z nich ale taky stát hvězdy stříbrného plátna nebo umělkyně všeho druhu.

Ryby a láska

O tom, že jsou Ryby obojího pohlaví půvabné a přitahují pozornost pohlaví opačného, není pochyb. Navíc se jedná o lidi, kteří mají k lásce specifický vztah. V jejich případě je totiž ideál mnohdy důležitější než realizace. Ryby se dokážou zamilovávat do lidí, které z nejrůznějších důvodů nemohou mít. Pak se tím krásně trápí a píšou dušervoucí verše. Občas dokonce budí dojem, že by je život, v němž by si mohly dopřát šťastnou lásku, vlastně ani nebavil.

Práce a peníze

Pokud se týká povahy, jsou Ryby hodně často ne-li přímo otroky, tak alespoň oddanými služebníky svých fantazií. Občas se jimi nechají spoutat tak dokonale, že samy jen těžko odlišují, co je opravdu pravda a co si jen vymyslely. Není tedy divu, že vynikají v oborech, kde se fantazie cení. Mohou to být vynikající filmoví nebo televizní režiséři, herci, umělci, fotografové, ale i pracovníci v reklamě a všude tam, kde je potřeba lidem vnutit něco, o čem ani nevědí, že to chtějí.

Zajímavý bývá jejich vztah k majetku. To, že je k životu kromě vznešených idejí potřeba i materiální zabezpečení, Ryba sice ví, ale moc vážně to nebere. Navíc dává až ostentativně najevo, že ona peníze vlastně ani nepotřebuje, protože vždycky nějaké dostane nebo získá. Pak to opravdu vypadá tak, že se v kritické chvíli objeví výhra, bohatá tetička nebo alespoň zajištěný milenec. Navíc si Ryba umí vybrat práci, kde se peníze točí způsobem, který sice nikdo nechápe, ale který jí zajišťuje docela důstojný život. Astrolog se tomu však (na rozdíl od ostatních lidí z jejího okolí) nediví. Ví, že starým vládcem Ryb byl Jupiter, a je mu jasné, že své zrozence bez peněz nenechá.

Ryby a děti: Jaké je toto znamení jako rodič?

Zvláštní vztah mají Ryby i k dětem. Podporují je, ale potřebují, aby byly něčím zajímavé. Dítě, které rádo chodí do školy, dobře se učí a samo si píše domácí úkoly, milovat sice můžou, ale opravdu mu nerozumí. Kvůli rodinným rebelům sice pláčou, ale ve skutečnosti jsou na ně pyšné. Není tedy divu, že se takový rybí rodič se svým dítětem domluví až v době, kdy je potomek dospělý a kdy se spolu mohou bavit jako rovný s rovným. Pak většinou dávají Ryby najevo, že je jim moc líto, že si mládí svých dětí moc neužily. Pokud jsou to muži, často se stává, že si hluboko po padesátce pořídí s novou partnerkou další děti, jejichž dětství si užívají daleko intenzivněji než u potomků, které měli v mládí.

Ryby a zdraví

Zdraví a péče o ně je v jejich případě další zajímavá kapitola. Tam je pak ale potřeba počítat s tím, že jsou Ryby senzitivní a podléhají všemu, co se jim řekne. Lékař by si měl dávat pozor na každé slovo, které v jejich společnosti pronese. Z jedné poznámky, kterou vlastně ani nic nemyslí, dokážou vyvodit závěry, které nebohého lékaře ani nenapadnou – přičemž ho pak budou přesvědčovat, že jim přece přesně tyto informace dal. Kromě citlivosti duševní jsou Ryby náchylné k otokům všeho druhu (jejich živlem je přece voda!), k potížím s nožní klenbou a velkým váhovým výkyvům. Pokud nechtějí být prostorově opravdu hodně výrazné, neměly by v žádném případě deprese zajídat nebo zapíjet. Stejně tak by si měly dávat pozor na závislost na lécích. Čím dříve Ryba pochopí, že se bolest hlavy dá ještě před práškem řešit procházkou, tím je to pro ni lepší.

Slavné osobnosti ve znamení Ryb

