Za větry se nestyďte, naopak jim věnujte pozornost. Co prozradí o vašem zdraví?

Lepší jeden prd než deset doktorů, praví staré české moudro. Každý občas trpí plynatostí, a i když je to možná společensky trapné, je to potřeba, protože tak odchází z břicha nadbytečný plyn. Větry navíc dokáží poskytnout mnoho informací o zdravotním stavu člověka. Jaké?

Bez zápachu „Většina větrů je bez zápachu. Tyto jsou obvykle způsobeny nadměrným polykáním vzduchu,“ vysvětluje gastroenteroložka Samantha Nazarethová. K produkci takových plynů může přispívat zhltnutí oběda, popíjení sycených nápojů či například žvýkání žvýkačky. Přebytečný vzduch, který neopustí tělo říhnutím, postupuje dále do trávicího systému, až vyjde z těla druhým koncem. Trápí-li vás tato plynatost, zkuste jíst pomaleji a dělejte si během jídla přestávky. Ostatně prospěje to i vaší linii, protože nakonec sníte menší porci, budete totiž dříve sytí. Vyhýbejte se také pití nápojů s bublinkami a žvýkání různých žvýkaček a pastilek. Nafouknuté břicho? Známe nejčastější příčiny Trápí vás často křeče v břiše, nadýmání a pocit opuchlosti? Příčin…

Větry po jídle Jen málo věcí je nepříjemnějších (doslova otravnějších) než plyn, který se z vás snaží uniknout v okamžiku, kdy začnete jíst. Nejde o protest vašeho zažívání proti výběru jídla, ale o gastrokolický reflex. „Jde o fyziologický reflex, který řídí pohyblivost střev po jídle,“ vysvětluje gastroenterolog Will Bulsiewicz. Podle něj je běžné, že žaludek vydá signál k pohybu střev poté, do do něj přijde jídlo. Nadměrná plynatost však může být důsledkem syndromu dráždivého tračníku, a proto je třeba ji zkonzultovat s lékařem. Povzdech čtenářky: Strašně mi vadí partnerova plynatost 17 Ano, vím, toto téma je poněkud choulostivé a psát někam „o prdu“…

Tichý zabiják vztahů Když z vás uniká tichý, ale nelibě zapáchající plyn, je pravděpodobné, že za něj můžete poděkovat potravinám bohatých na síru. Jde o poživatiny, jako je zelí, brokolice, kapusta či brukev, stejně jako vejce, maso, česnek a cibule. „Neznamená to, že byste se těchto potravin měli vzdát, jen je dobré vědět, co mohou způsobit,“ vysvětluje doktorka Nazarethová.



Další skupina potravin, které mohou tyto tiché zabijáky způsobit, se skrývá pod zkratkou FODMAP. (FODMAP je akronym pro Fermentable, Oligo-, Di-, Mono-saccharides and Polyols neboli oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polyoly. )Jde o skupinu krátkých řetězců uhlovodíků, obsažených i ve zdravých potravinách, které jsou pro některé lidi špatně stravitelné. Tato skupina je poměrně široká, patří sem cibule, česnek, lepek, laktóza, fruktóza, alkoholové cukry a další. Jde o látky, které jsou velmi špatně absorbovány v tenkém střevě, nestrávené pak putují dále do tlustého střeva, kde dochází k jejich fermentaci. Některým lidem pak proces vyvolává obtíže, jako je nadýmání, křeče v břiše, průjem či naopak chronická zácpa. „Problémy je třeba řešit s lékařem nebo vyzkoušet takzvanou eliminační dietu, jejímž cílem je zklidnit zažívání a vyloučit škodlivé potraviny,“ uvádí Bulsiewicz. 5 potravin, které z vás udělají nafouknutý balón 1 Pokud si dáte k obědu čočku, kysané zelí nebo fazole, jistě většinou…

Ohnivé větry Pravděpodobným viníkem je vaše láska ke kořeněnému jídlu. To sice může prodloužit život, ale zadarmo to nebude. „Pokud to pálí v ústech, může to také pálit na druhé straně,“ vysvětluje gastroenteroložka Samantha Nazarethová. Může za to kapsaicin, pálivá látka nacházející se v chilli papričkách. „Také průjem může podráždit konečník a způsobit pocit pálení. Tomu můžete předcházet postupným zařazováním dostatečného množství vlákniny do stravy,“ říká Bulsiewicz. Každých pár dní navyšte množství vlákniny, aby tělo mělo čas se přizpůsobit a z nadbytku vlákniny vás nerozbolelo břicho. Nadýmání? Babské rady vašemu miminku nepomůžou Prdíky. Slovo, které mnoha maminkám nahání hrůzu. Miminko zničehonic…

Nadměrná plynatost Pokud vaše břicho připomíná balon a z vás vychází jeden pšouk za druhým, může být viníkem inulin. „Inulin je vysoce rozpustná vláknina obsažená ve fazolích, čočce, chřestu či v zelených banánech, jejíž trávení způsobuje plynatost,“ vysvětluje Bulsiewicz. Člověka hned napadne se těchto potravin vzdát, ale to by byla chyba. Inulin je totiž také prebiotikum, což je potrava pro „hodné“ bakterie nacházející se v lidských střevech. Dobrou zprávou je, že pokud tyto potraviny budete jíst pravidelně, vaše zažívání si zvykne a jejich trávení už vás nebude nadýmat. Vydává vaše vagína trapné zvuky? Kde se berou a kdy je to normální? Slova vaginální flatulence vám zřejmě nic nenapoví, ale když se řekne… Na druhou stranu plynatost, která neuvěřitelně zapáchá, může být důsledkem potravinové intolerance, například laktózy (je obsažena v mléčných výrobcích) a lepku (obsahuje ho pšenice). Potravinová nesnášenlivost znamená, že vašemu tělu chybí enzymy potřebné k řádnému trávení těchto potravin. „Nakonec může být problém v obyčejné zácpě. Pokud jste se už dlouho nevyprázdnili a nejde to, zvažte použití projímadla,“ doporučuje Bulsiewicz. Chrapot, plynatost, brnění: 10 banálních příznaků, které mohou být smrtelné Občas se stává, že vás bolí hlava, píchá v boku, chraptíte nebo…