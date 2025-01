Zábaly a obklady pro zdraví: Jak je aplikovat a co použít?

Možná se vám při vyslovení slova zábal udělá trochu mdlo, protože si vzpomenete, jak vás maminka balila do studeného prostěradla, když jste měli jako malí horečku. O přírodní obklady se ale můžete opřít i dnes. Důležité je ale uvědomit si, že každá nezvyklá bolest, zejména v břiše, by měla být nejdřív důkladně prozkoumána lékařem, obklad nebo zábal by se měly následně stát jen podpůrnými prostředky léčby. Také by neměly ležet na postiženém místě dlouho, naše babičky říkávaly, že po několika hodinách začne obklad vracet do těla všechny špatnosti, které z něj vytáhl.

Udělejte si pomazánku

Zeptejte se zpěváků, jak to řeší, když na ně před koncertem přijde škrábání v krku, a mnozí vám řeknou: „Dám si tvarohový obklad.“ Chladný tvaroh přiložený na bolavé místo, přes který se dá neprodyšná vrstva, a pak ještě nějaký šátek, funguje jako legendární Priessnitzův zapařovací obklad, svou roli tam však hraje i bílkovina obsažená v tvarohu, ale i další látky obsažené. Je dobré použít měkký tvaroh prodávaný nikoli ve vaničkách, ale balený, ten není tak řídký. Pokud nesnášíte to, jak někdy zpod přiloženého obkladu po pár hodinách začne vytékat syrovátka, zkuste zábal z přírodního tofu.

Někdo násobí účinky tvarohu ještě tím, že do hmoty přidává syrovou či lehce podušenou cibuli nebo česnek. Oba druhy zeleniny mají antiseptické účinky, a tak je taková docela chutná pomazánka na bolesti v krku nebo kloubů dobrým prostředkem. Pokud jste zatím nikdy na kůži česnek a cibuli nedávali, postupujte opatrně, aby vás zelenina nedráždila. Takže pohádkové: přiměřeně, přiměřeně...

Brambory a zelí pomohou

Hodně účinné jsou také zábaly z brambor, do kterých někdo přidává i zelný list. Aplikují se na hrudník v případě vlhkého kašle, pomůžou i při různých namoženích a lehčích úrazech šlach či kloubů, na záda namožená po práci nebo sportu. V mnohých domácnostech se využívají místo tvarohu na bolesti v krku.

Hojivý obklad lze udělat jak ze syrových strouhaných, tak i ve slupce vařených a pomačkaných brambor, které musí vystydnout na pokojovou teplotu. Tepelně upravené se používají zejména na kašel.

Lidové léčitelství nejen u nás se celá staletí opírá i o sílu zelí. Ten, koho trápí záněty žil, bolesti kloubů, zavřené bércové vředy, revmatické potíže a podobně, může vyzkoušet jednoduchý postup: Jednotlivé omyté listy zelí se rozklepou paličkou tak, aby začaly pouštět šťávu, a udělá se z nich zábal na postižené místo. Některé návody doporučují zelí předem pár minut předvařit.

Sůl je opravdu nad zlato

Pokud rádi chodíte na netradiční masáže, možná už jste si dopřáli tu s nahřátou solí. Patří mezi detoxikační, ale masírování speciálními polštářky také uvolní svaly a zmírní napětí. Podobně můžete využít sůl i doma, ale opět na potíže, jejichž příčinu znáte a u kterých víte, že například nezanedbáte vážnější zánět. Nahřátá sůl se plní kupříkladu do povlaků na polštářky a formou obkladu se přikládá na postižená místa, zatuhlé svaly, bolavé klouby a podobně. Nejen že se místo prokrví, ale sůl odvede i škodliviny. Pro takovou kúru se hodí hrubozrnná.

Lze ale využívat i obklady ze solných roztoků. Ty smí obsahovat maximálně 10 procent soli, ale také ne o mnoho méně. V takovém případě se nedělá záparný zábal, textilie, kterou použijeme, musí být prodyšná.Vhodná je kupříkladu gáza.

Slavný "Priessnitz"

Co tenhle obklad už vyléčil neduhů! Věhlasný přírodní léčitel Vincenz Priessnitz, po němž je zábal nazýván, působil v lázních Jeseník, vykurýroval stovky pacientů a nedal dopustit na sílu vody. O tu se také opírá jeho obklad. Malý ručník nebo kapesník namočíme do studené vody, dobře vyždímáme a přiložíme na postižené místo – krk, kloub. Přiložíme igelit tak, aby byla látka zakryta a dobře těsnila, a převážeme šálou nebo šátkem. Místo se musí zapařit, tím se prokrví. Obklad nenecháváme déle než 4 hodiny, pak dbáme, aby místo neprochladlo.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 2/23"

Text: Marcela Kašpárková