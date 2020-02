Zabiják vztahů: Panda syndrom. Netrpí jim i váš vztah?

Možná to znáte: Večer ležíte v posteli, tulíte se k sobě, možná se občas pohladíte a u toho si čtete nebo koukáte na film. A sex? Uf, na ten nemáte ani pomyšlení, to byste se museli hýbat, možná i zpotit. Pokud se dva lidé sice stále milují, ale už spolu nespí, mluví odborníci o tzv. „panda-syndromu“. A to proto, že tito medvídkové jsou známí tím, jak strašně jsou líní, dokonce natolik líní, že se neradi rozmnožují. V každém vztahu existují období, kdy se partneři méně věnují sexu nebo spolu vůbec nespí, zpozornět byste ale měli v okamžiku, kdy spolu nespíte měsíce nebo dokonce rok. To už je váš vztah v ohrožení. Sex je totiž nejenom příjemný a zdravý, ale vytváří také pocit důvěry a partnery sbližuje. Naopak absence sexu může vztah rozbít.

Zase ty mobily

To, zda se spolu milujete, či nikoliv, nesouvisí jen s délkou vašeho vztahu. Jsou páry, které si i po letech nedovedou představit život bez sexu. Na vině jsou i další důvody. Podle studie zveřejněné v časopise Journal of the American Medical Association se se sníženou sexuální touhou potýká 43 % žen a 31 % procent mužů. Přitom 20 % lidí by si dokázalo představit vztah bez sexu úplně. Jednou z příčin je kdykoliv dostupné porno, kdy se muži uspokojí sami a už poté sex s dlouhodobou partnerkou nevyhledávají. Dalším důvodem jsou chytré telefony, respektive závislost na nich a na sociálních sítí, kdy si lidé nedovedou představit, že by jim něco uniklo a raději se věnují virtuálním přátelům než reálnému partnerovi, který leží vedle nich v posteli.