Zabitý a vzkříšený Český slavík: Jaké skandály provázely hudební anketu?

V roce 2021 se o vzkříšení Českého slavíka pokusil miliardář Karel Janeček, který si vzal hudební anketu pod svá křídla. Že to nebyl tah správným směrem, to bylo jasné už z upoutávek na slavnostní večer, kde ze sebe Janeček udělal novodobého spasitele a které působily jako miliardářova sebestředná agitace. Celý dojem pak Janeček završil svým proslovem na udílení cen, kdy byl součástí jeho proslovu i nemístný výpad proti pandemickým opatřením vlády a očkování dětí proti covidu.

Řezník opět na scéně

Jelikož oživený Český slavík zavedl nově v hlasování i kategorii hip hop a rap, dostal Řezník šanci vrátit úder. Osm let stará křivda v rapperovi, který je znám brutálními texty plnými násilí, evidentně stále bublala, což dal ve svém plamenném proslovu najevo a pozurážel nejen všechny přítomné, ale i pořadatele a vlastně celou hudební scénu. „Upřímně jsem měl velkou radost, když tahle anketa skončila, a doufal jsem, že už se nebude obnovovat. Česká pop music je už roky na úplném dnu, nekopíruje zahraniční trendy, a když si občas naladím v autě rádio, udělá se mi fyzicky zle. Tohle je takový žebříček toho, co poslouchají ženské 50 až 60 plus. U nás jsou šikovní progresivní umělci, ale ti v tomhle sále nesedí,“ uvedl mimo jiné Řezník. Jeho výlev nezůstal bez odezvy, jakmile se k mikrofonu dostala zpěvačka Monika Bagárová, označila Řezníka za nechutnou a plesnivou osobnost. Dostalo se jí za to úlevného potlesku celého hlediště.